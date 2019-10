Seksuolotte wordt expert in 'Blind getrouwd' MC

31 oktober 2019

00u00 0 TV In het vijfde seizoen van de VTM-topper 'Blind getrouwd' zullen enkele nieuwe experten aantreden. Lotte Vanwezemael (27, foto), die als Seksuolotte MNM-luisteraars adviseert en recent nog hoog scoorde in 'De slimste mens', zal binnenkort de koppels bijstaan. Dat vertelde ze gisteravond in de VTM-talkshow 'Wat een dag'. Andere nieuwkomers zijn klinisch seksuoloog, relatie- en psychotherapeut Filip Geelen (36) en klinisch psycholoog Sarah Hertens (44).

De Deense professor Gert Martin Hald blijft actief in het expertenpanel. Hij deed opnieuw de prematching. Ook klinisch seksuoloog en antropoloog Wim Slabbinck is weer van de partij.

"Ik ben ontzettend verheugd om mee aan boord te zijn van het nieuwe seizoen van 'Blind getrouwd'", zegt Lotte. "Afgelopen zomer zijn de opnames begonnen en het verhaal is nog volop aan de gang. Ik heb dus wel mijn bezigheid, aangezien ik ook nog in mijn praktijk cliënten begeleid. De intensieve matchmaking gebeurde enkele maanden geleden. Intussen zijn de deelnemers gehuwd en leren ze elkaar kennen. Ik wacht nu in spanning af hoe ze het verdere traject samen zullen afleggen.”