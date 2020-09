Seksuolotte getuigt over zelfverminking: “Het was een manier om de pijn weg te krijgen” BDB

23 september 2020

22u48

Bron: VIER 0 TV “Ik heb dit nog nooit aan iemand verteld, maar ik heb een periode gehad waarin ik mezelf heb gesneden.” Seksuologe Lotte Vanwezemael (27), ook bekend als ‘Seksuolotte’, zei het woensdagavond met tranen in de ogen tegen James Cooke (35) in ‘Gert Late Night’. De Limburgse werd tijdens haar tienerjaren gepest en dat heeft sporen nagelaten.



Vanwezemael beleefde een fijne jeugd, tot ze naar de middelbare school ging. “Daar werd ik uitgekozen als slachtoffer. Ik heb echt meppen gekregen”, vertelde de seksuologe emotioneel. “Of de pesters maakten een strip over hoe ik zelfmoord moest plegen. Ik heb dit nog nooit aan iemand verteld, maar ik heb ook een periode gehad waarin ik mezelf heb gesneden. Dat was niet heel extreem, maar het was voor mij wel een manier om de pijn weg te krijgen. Uiteindelijk zijn m’n ouders erachter gekomen en hebben ze me meegenomen naar een dokter.”

De pesterijen van vroeger hebben nog steeds een impact op het leven van Seksuolotte. “Ik voel me vaak onzeker door wat er toen allemaal gebeurd is. ‘Heb ik m’n mamarol goed vervuld?’, krijg ik af en toe nog te horen van m’n moeder. Maar ze heeft dat geweldig gedaan. Ik zie haar doodgraag. Als iemand slecht over haar praat, maak ik hem of haar kapot.”

Naaktfoto’s en diefstal

Daarnaast vertelde Vanwezemael over de vele dickpics die ze nog steeds krijgt via sociale media. “Van de foto’s op zich - ik heb er intussen 142 - ben ik niet zozeer gechoqueerd, wel door de bijhorende berichten. Dingen als: ‘Ik wil je wel eens in je kontje nemen en zeker in je ros poesje’. Ik ben het al gewoon aan het worden en da’s eigenlijk wel jammer. Misschien moet ik naar de politie gaan en hen alles eens tonen. Ja, ik ga dat doen!”

Lotte stuurde zelf ook al naaktfoto’s naar haar vriend, met haar gezicht op de kiekjes. “En dat terwijl ik altijd zeg dat dat niet mag”, lachte ze. Verder gaf de seksuologe ook nog toe dat ze ooit een T-shirt en oorbellen heeft gestolen.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.

