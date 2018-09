Seksuologe Chloé De Bie uit 'Koppels' houdt van daten via Tinder: "Ik heb geen tijd om op café een partner te zoeken" VVDW

28 september 2018

06u00

Bron: Story 0 TV In het VTM-programma 'Koppels' leert seksuologe Chloé De Bie (29) Vlamingen hoe ze hun relatie kunnen verbeteren. Zelf is ze al vier jaar single en begeeft ze zich op de digitale datingmarkt.

Chloé De Bie steekt niet onder stoelen of banken dat ze graag in de voetsporen van Goedele Liekens wil treden. "Meer televisiewerk als seksuologe zou ik zeker zien zitten", vertelt ze. "Ik zou het zelfs fijn vinden om eens met Goedele samen te werken. De gesprekken die ze in 'Sex Tape' voert, zijn zeer nuttig. Ik vind het heerlijk om via televisie seksualiteit bespreekbaar te maken. Het showbizzgehalte dat rond televisie hangt, past ook bij mijn persoonlijkheid."

Eigenlijk wou je musicalactrice worden.

"Dat klopt, maar ik heb nooit de stap naar het conservatorium gezet. Het leek me niet haalbaar. Ik kan goed zingen, dansen en acteren, maar ik ben nergens de beste in. Bovendien is de showbizz een harde wereld. Je moet je elke keer opnieuw bewijzen. Daar kan ik niet zo goed mee om, het bezorgt me te veel stress. Ik heb er veel tranen voor gelaten, maar ik koos bewust voor een job met meer zekerheid. Seks en relaties hebben me ook altijd geïnteresseerd."

Heb je je musicaldroom definitief opgeborgen?

"Nee, ik probeer een musicalcarrière uit te bouwen op amateurniveau. Ik mag de hoofdrol spelen in de musical '42nd Street' bij WWM Gent. Ik zing ook in twee bands, C-duction en Dal Segno, waarmee we op ceremonies en bedrijfsfeesten staan. Dat is echt mijn uitlaatklep, en een mooi tegengewicht voor mijn job als seksuologe, waarin ik heel analytisch en wetenschappelijk moet zijn. Weet je wat mijn allergrootste droom is? Voor België naar het Eurovisiesongfestival gaan (lacht)."

