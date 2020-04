Seksuele voorlichting met Jens Dendoncker en een bijzondere balletles in voorlaatste ‘Blijf in uw kot!’ BDB

16 april 2020

14u27

Bron: VTM 0 TV VTM en Qmusic slaan de handen in elkaar voor VTM en Qmusic slaan de handen in elkaar voor ‘Blijf in uw kot!’ . Van 10 tot 12 uur presteren een VTM-schermgezicht en Qmusic-dj Vincent Fierens, uiteraard op veilige afstand van elkaar, elke dag samen het programma. Vandaag: Vincent Fierens en Jens Dendoncker wagen zich aan een les ballet en Kommil Foo leest voor uit een kinderboek.

Vincent Fierens en Jens Dendoncker laten zich van hun meest sierlijke kant zien tijdens een les ballet.



De band SONS ziet z’n festivalzomer in het water vallen.



De mannen van Kommil Foo lezen een verhaal voor van kinderauteur Toon Tellegen.



Raf en Mich Walschaerts brengen ook een aangepaste versie van hun nummer ‘Ruimtevaarder’.



Jens Dendoncker legt uit wat een orgasme is.



Philippe Geubels is fulltime papa nu.



Komiek Henk Rijckaert blijft in zijn “kot-erij”.



Vrijdag presenteren Vincent Fierens en Jonas Van Geel de laatste aflevering van ‘Blijf in uw kot!’. Ook Ingeborg, topkok Sergio Herman en dj Netsky maken hun opwachting. Ingeborg zal voor een laatste keer in het programma de mensen thuis een tip geven over hoe ze deze quarantaine best een plaats kunnen geven. Vincent en Jonas maken ook een laatste ‘reis rond de wereld’, waarbij ze enkele Belgen in het buitenland virtueel te gast hebben om over de situatie in hun land te praten. Kijkers kunnen ook nog één keer rechtstreeks hun vragen aan viroloog Marc Van Ranst stellen. De laatste ‘Blijf in uw kot!’ zie je vrijdag tussen 10 en 12 uur op VTM.

Je kan het volledige seizoen van ‘Blijf in uw kot!’ herbekijken op VTM GO via deze link.