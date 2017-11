Seksistische grappen? Jeroom tackelt Auschwitz-slachtoffers, Van Looy en co-jury met beide voeten vooruit! Mark Coenegracht

22u40 0 VIER TV Het vuurwerk kwam in de elfde aflevering niet echt van de kandidaten, wel van jurylid Jeroom, die het zwaar geschut bovenhaalde. Geen lading seksistische moppen dit keer – eentje van Jan Jaap niet te na gesproken- wel een grove grap over het dodenkamp Auschwitz ("Ik ben onlangs nog in Auschwitz geweest. Daar werd ik toch even stil van. Zo 25 euro inkom"), een verwijzing naar de hazenlip van van der Wal – "Bij Jan Jaap heeft een krokodil toegeslagen" en een lading groffe hagel ("Uw totem? Simpele duif") richting presentator Erik Van Looy. Fijngevoelig was het allemaal niet, integendeel, behoorlijk grof gebekt, maar in de tv-studio werd er smakelijk om gelachen. U thuis ook?

Vlug de stand van zaken in 'De Slimste Mens ter Wereld': auteur Dalilla Hermans heeft ook haar zesde deelname succesvol afgerond. Ze zit nu op twee deelnames van Goedele Wachters en heeft al evenveel overwinningen binnen. Voor de Ecuadoraanse professor Magaly Rodriguez Garcia is het 'Slimste Mens'-avontuur na twee beurten afgelopen. Acteur Bill Barberis rekende met haar af in de finale. Tot zover het quizgebeuren.

Ook nog even meegeven dat Van Looy tijdens de quiz een nieuwe regel bedacht: Als er bij een gokvraag een ex aequo is, dan is de eerste die er het dichtst bij zit gewonnen.

De leukste quotes

Bill Barberis (of hij Slimste Mens kan worden): "Ik denk dat anderen slimmer zijn, meer weten, maar ik wil wel mijn best doen."

Bill (wat hij gestudeerd heeft): "Ik ben vertaler-tolk Frans, Engels en Chinees. Ik spreek Chinees met een pak haar op."

Jeroom (over Jan Jaap): "Ik heb Jan Jaap vorig jaar leren kennen op een congres voor mooie mannen. Jan Jaap deed toen de vestiaire. Sindsdien zijn we vrienden."

Jan Jaap (met zelfkennis): "Ik ben een grote bewonderaar van Jeroom en zijn werken. Mijn ouders ook. Ze zijn ooit met een aantal van zijn werken naar de gynaecoloog gegaan en gezegd zo'n kind willen we. Nou, dat is gelukt."

Jan Jaap (over Bill): "Bill associeer ik met dat spelletje 'Wie Ben Ik', maar hij leert snel. Hij reist naar China en leert daar dat ze er geen brood eten. Vind ik straf."

Professor Magaly: "Ik had wat schrik van Jeroom. Ik heb hem nog nooit zien lachen." Waarop Jeroom: "Ja, maar je hebt nog nooit een mop verteld."

Jeroom: "Ik doe niet mee aan Tournée Générale. Wel aan Tournée Associale." Waarop Erik: "En dat is?" En Jeroom: "Laat me met rust, Erik."

Jan Jaap (na een vraag over lachen en rimpels): "Dus als je lacht ben je zes jaar ouder. Als je 14 bent en je komt de discotheek niet in, moet je keihard lachen tegen de uitsmijter. Neen, ik heb wat tegen dit soort onderzoeken. Onlangs las ik dat de Tyrannosaurus Rex toch niet kon rennen. Daar heeft niemand toch wat aan. 't Is niet dat iemand zegt had dat wat eerder gezegd dan was ik gaan rennen…"

Jan Jaap: "Ik hou van Vlaanderen, maar er is één ding, die friet met stoofvleessaus, dat vind ik moeilijk. In Holland heb je patatje oorlog, maar hier is dat papatje oorlog waar nog ledematen in zijn blijven liggen."

Jeroom (over Duitsland): "Ik ben onlangs nog in Auschwitz geweest. Daar werd ik toen effe stil van. Zo'n 25 euro inkom. Ik kan het nog altijd niet geloven." Waarop Van Looy meldt dat het dodenkamp niet in Duitsland ligt (het kamp ligt in Polen). Waarop Jeroom: "Er zijn zes miljoen mensen gestorven en gij gaat daar moeilijk over doen."

Jeroom: "Mijn vader huurde vroeger elke vakantie zo'n grote gocart. Ik vond dat altijd verschrikkelijk. Zo helemaal naar de Provence rijden."

Erik (tegen Jeroom): "Hoe mag ik jullie aanspreken?" Waarop Jeroom: "Liever niet."

Jeroom (na een verhaal van Jan Jaap over prinses Caroline): "Ik vind dit een zeer ongeloofwaardig verhaal. Jan Jaap die een vrouw heeft."

Jeroom (over Porscherijders, zoals hij): "Veel mensen denken dat Porscherijders per definitie patsers zijn met te veel geld die neerkijken op de gewone mens. Maar echt Erik ik kan u verzekeren wat de gewone mens denkt interesseert me geen hol."

Jan Jaap (over Thailand): "Geen zak te zien, tot je zo’n meisje meeneemt naar je hotelkamer."

Jan Jaap (tegen Erik, na zijn vraag of de jury favoriete schedels heeft): "Hoe heb jij ooit een vrouw kunnen versieren?"

Hilarische momenten

Jan Jaap vraagt aan professor Magaly wanneer prostitutie voor het eerst opdook bij ons, waarna Jeroom vraagt om gewoon te zeggen wanneer de naam Erik Van Looy voor het eerst opduikt en hoe vaak dat gebeurt.

Jeroom brengt een verhaal over de Eroticabeurs. "Ik ben vorig jaar op de Eroticabeurs beland. Op de eerste stand trok ik enorm grote ogen. Nog nooit zo’n grote dildo gezien. Maar het bleek een gewone pvc-buis te zijn. Het was Batibouw en ik was een week te vroeg."

Erik Van Looy geeft een hint over wat 414.000 Vlamingen op vrijdagavond doen: frieten eten. Waarop Jeroom: "Laat jij je frieten pureren?"

Bill Barberis vertelt hoe een kat een litteken heeft veroorzaakt op zijn lip. Waarop Jeroom: "Dat valt dan nog mee. Bij Jan Jaap heeft een krokodil euh."

Kantelmomenten

Na de lang uitgesponnen '3-6-9'-ronde, mag Dalilla haast als vanzelf voorsprong nemen in de 'Open Deur'-ronde. In de 'Puzzel'-ronde kaapt Dalilla extra tijd weg, maar Bill Barberis is zeer efficient.

Professor Magaly scoort in de fotoronde, waar haar concurrenten tijd verliezen.

In de filmpjesronde heeft Dalilla het lot zelf in handen. Ze speelt kalm uit.

De finale tussen Bill en Magaly is sterk. De acteur haalt 13 goede antwoorden, de professor evenveel. Maar op de vraag wat Barberis weet over Patrick Janssen speelt hij simpel uit.

De eindscore (voor het finalespel)

Dalilla Hermans 353 sec.

Bill Barberis 347 sec.

Magaly Rodriguez Garcia 291 sec.

De stand

1. Goedele Wachters 8 deelnames 4 overwinningen

2. Dalilla Hermans 6 deelnames 4 overwinningen

3. Thijs Vanneste 3 deelnames 1 overwinning

4. Frances Lefebure 3 deelnames 1 overwinning

5. Jens Dendoncker 3 deelnames

6. Bartel Van Riet 2 deelnames

7. Magaly Rodriguez Garcia 2 deelnames 1 overwinning

8. Bill Barberis 1 deelname

Rob Vanoudenhoven 1 deelname

Dominique Deruddere 1 deelname

Sean Dhondt 1 deelname

Xavier Malisse 1 deelname

Stijn Vandevoorde 1 deelname

Nieuwkomer

Qmusic-presentatrice Heidi Van Tielen