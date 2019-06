Seks om te kunnen studeren: de harde realiteit in Groot Brittannië MVO

17 juni 2019

15u01 2 TV ‘Telefacts Zomer’ brengt deze week zowel op dinsdag als donderdag een reportage over studenten in de seksindustrie in Groot-Brittannië. Seks om te kunnen studeren: het klinkt klinkt verregaand maar in Groot-Brittannië is het een realiteit: 1 op de 20 studenten gaat er werken in de seksindustrie, gewoon omdat studeren daar enorm duur is en dit soort werk snel geld opbrengt.

Ter vergelijking: bij ons betaal je 938 euro inschrijvingsgeld aan de universiteit, in Groot-Brittannië is dat makkelijk meer dan 10.000 euro voor één jaar. En dan is de verleiding natuurlijk groot om een studentenjob te zoeken die méér opbrengt dan pinten tappen op café.

Dinsdagavond 18 juni volgt Telefacts zes Britse studenten die op een bijzondere manier hun studies financieren: “Ik krijg wel een studietoelage, maar die is niet eens genoeg om mij in leven te houden, dus ik moest er wel iets op vinden”, aldus een van de studenten. Hoeveel ze precies verdienen? “Tussen de 700 en 1.500 euro per dag, met het maken van seksvideo’s.”

