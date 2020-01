Seka Dobric uit ‘The Sky Is The Limit’ ging van arm meisje uit de getto naar Mrs. Globe MVO

29 januari 2020

19u04 1 TV From Zero to Hero: de nieuwe gezichten van ‘The Sky Is The Limit’ hebben elk hun eigen verhaal.

Seka uit ‘The Sky Is The Limit’ bracht haar jeugd door in het toenmalige Joegoslavië, ze groeide er op als oudste in een gezin met 4 kinderen en van luxe was destijds geen sprake. Op haar 21ste kwam ze in België terecht.

Wanneer sloeg de vonk over tussen Guy Penders en Sona over?

Tien jaar geleden kwam Sona op Guy Penders’ pad en sindsdien vormen ze een koppel, Sona is ondertussen ook directeur binnen het bedrijf.