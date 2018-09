Seizoen 3 van 'Stranger Things' loopt vertraging op TK

23 september 2018

10u35

Bron: ANP 0 TV Sinds vorig jaar seizoen 2 van de Netflix-hit 'Stranger Things' verscheen, zitten fans vol spanning te wachten op een volgend seizoen. De streamingdienst stelt seizoen 3 echter uit tot de zomer van 2019. De makers zijn immers nog steeds bezig met het casten van sommige rollen, meldt The Hollywood Reporter.

Volgens de casting director is een bepaalde verhaallijn in het derde seizoen zo lastig dat ze steeds op zoek moeten naar nieuwe acteurs. Wat dat precies betekent, is niet helemaal duidelijk. "Er is nog steeds veel geheimhouding, en we kunnen niet zeggen naar wat voor rollen we op zoek zijn, dus het is een vreemde uitdaging," vertelt casting director Carmen Cuba.