Seizoen 3 is amper bezig, maar Britse media speculeren nu al over volgende Queen in ‘The Crown’ SDE

22 november 2019

11u16

Bron: The Guardian 0 TV De populaire Netflix-serie ‘The Crown’ maakt er een gewoonte van om regelmatig te wisselen van acteurs. Niet omwille van de kwaliteiten van de mensen, maar wel omdat de makers willen dat de acteurs de juiste leeftijd van hun personages hebben. Zo volgde Olivia Colman in het derde seizoen, dat nu op Netflix te zien is, Claire Foy op. Imelda Staunton (63), is de topfavoriet om in seizoen 5 en 6 de kroon op het hoofd zetten.

Zondag ging het derde seizoen van ‘The Crown' in première. Voor het eerst was Olivia Colman te zien als koningin Elizabeth II. Ze nam het stokje over van Claire Foy, die te jong werd bevonden om de rol nog geloofwaardig te vertolken. Maar ook Olivia zal niet lang te zien zijn, want volgens The Guardian is haar opvolgster al bekend. Niemand minder dan Imelda Staunton zal in seizoen vijf en zes de Queen vertolken. De Britse actrice kreeg in 2004 een Oscarnominatie voor haar rol in ‘Vera Drake’ en was ook te zien als Dolores Umbridge in de ‘Harry Potter’-films.

In ‘haar’ seizoenen als Elizabeth zal ze haar tanden mogen zetten in historische gebeurtenissen als de scheiding van prins Charles en prinses Diana.

Netflix ontkent

Netflix ontkent echter dat men al bezig is met een vijfde of zelfs zesde seizoen van de hitserie. “We zijn momenteel bezig met het filmen van het vierde seizoen en hebben nog niets besloten over verdere seizoenen. Eventueel nieuws over het castingproces is dus pure speculatie”, stelt een woordvoerder van Netflix tegenover Variety.