The Walking Dead Gesponsorde inhoud Seizoen 10A van The Walking Dead komt eraan: 10 mysteries die nog niet opgelost zijn



26 september 2019

Vanaf maandag 7 oktober kan je op FOX terecht voor de eerste helft van het gloednieuwe en bloedstollende tiende seizoen van The Walking Dead. De seizoensfinale zindert nog na bij de fans en de trailer die op de wereld werd losgelaten riep zo mogelijk nog meer vragen op. Dit zijn er tien die we absoluut willen beantwoord zien!

1. Wie is de stem aan de andere kant van de radio?

In de allerlaatste seconden van de seizoensfinale hoorden we op de radio plots een vrouwenstem die vroeg: ‘Hello, is anybody out there?’ Maar wie is die stem? Is het een nobele onbekende, iemand van een nieuwe groep? Of is het dan toch Maggie? Zij keerde de Hilltop de rug toe halfweg het seizoen. Actrice Lauren Cohan vertrok uit de reeks omdat ze een hoofdrol had verkregen in de nieuwe serie Whiskey Cavalier. Alleen werd die reeks nog voor de finale gecanceld, waardoor Lauren opnieuw vrij is…

2. Neemt Carol wraak voor Henry?

We zagen al dat Carol samen met Daryl, al jaar en dag haar trouwe bondgenoot, richting Alexandria trok om een streep te trekken onder de recente gebeurtenissen. Hoewel Carol altijd kiest voor de vreedzame oplossing, kan ze ook bikkelhard uit de hoek komen. In de trailer van het tiende seizoen zien we hoe ze de confrontatie aangaat met Alpha, die haar adoptiezoon onthoofde. Wat doet haar terugkeren? En zal ze wraak nemen?

3. Nemen we echt afscheid van Michonne?

Het gonst al maanden van de geruchten dat dit het laatste seizoen wordt voor actrice Danai Gurira, die voor het eerst opdook als Michonne in het tweede seizoen. Durven de makers na Rick nog een favoriet personage laten verdwijnen? En als het zo is: sterft ze dan door een walker, komt het tot een ultieme confrontatie met Alpha of verdwijnt ze met de horizon? En is ze écht weg?

4. Wie wordt de nieuwe Rick?

Nu Daryl vertrokken is, Rick afgevoerd werd en er gefluisterd wordt dat er nog een belangrijk personage verdwijnt… wie wordt de nieuwe leider? Zal Gabriel voor vrede zorgen of zal het eerder Ezekiel zijn die het voortouw neemt? Of wordt het iemand van de jonge garde, die zich ontpopt tot leidersfiguur? En is iedereen binnen elke community wel te vertrouwen? Eén ding staat vast: de spanningen zullen hoog oplopen.

5. Wordt Negan een van de good guys?

Negan, zowat de meest brute slechterik uit de reeks, lijkt veranderd te zijn na zijn tijd in de gevangenis. In de finale van seizoen 9 redde hij Judith van een gewisse dood, wat hem Michonnes dankbaarheid opleverde. Ook in het tiende seizoen maakt hij verder werk van zijn charmeoffensief. Of is het slechts een tactiek? En groeit hij steeds dichter naar Judith toe?

6. Waarom duiken ze op aan de oceaan?

In de trailer van het tiende seizoen zien we hoe Michonne en haar gevolg zich klaar maken voor een strijd op het strand. Is er een confrontatie in Oceanside of worden ze op een andere plek in het nauw gedreven? Want in tegenstelling tot in een bos of open domein, kan je aan de rand van de oceaan helemaal geen kant op. En vooral: raken ze daar veilig weg of wordt het the end of the road voor Michonne en co?

7. Vormen Carol en Daryl eindelijk een koppel?

Er is al van het prille begin een nauwe band tussen Carol en Daryl. Nu ze samen met de horizon vertrokken zijn, groeien ze misschien nog dichter naar elkaar toe? Geraken ze voorbij die friend zone en komt het dan eindelijk tot een kus, waar de fans al jaren op wachten?

8. Komt het tot een gevecht tussen Daryl en Negan?

De twee kunnen elkaars bloed drinken en het is uitkijken naar de ultieme confrontatie. Negan mag dan wel net de hond van Daryl gered hebben, die laatste is niet vergeten dat Glenn door Negan op een afschuwelijke manier werd vermoord.

9. Wat betekent de kus tussen Michonne en Ezekiel?

Fans reageerden verrast op het beeld van een kussende Michonne en Ezekiel in de trailer. In de comics werden de twee geliefden, maar in de televisiereeks trouwde Ezekiel met Carol. Maar nu die verdwenen is, lijkt de baan geruimd voor een ontluikende romance. Maar mooie liedjes duren nooit lang in The Walking Dead…

10. Wie bedreigt Michonne met Lucille?

In de laatste beelden van de zinderende trailer zien we hoe Michonne de befaamde Lucille in handen heeft, de verloren gewaande baseballbat waarmee Negan in het verleden zijn slachtoffers op een gruwelijke manier om het leven bracht. Richt ze het wapen op hem? En zo ja, waarom?

De eerste helft van het tiende seizoen van The Walking Dead start op 7 oktober, elke maandag om 20.35 uur op FOX. Kan je geheugen nog wat opfrissing gebruiken? Op 4 oktober kan je op FOX vanaf 19.45 uur alle afleveringen van seizoen 9B herbekijken. FOX kijk je op kanaal 13 (Telenet), 15 (Orange) en 65 (Proximus). Meer weten? Volg @foxtvbe op Facebook en Instagram.