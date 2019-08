Sebastiana en Martin uit ‘Love Island' uit elkaar IDR

18 augustus 2019

19u03 0 TV De eerste liefdesbreuk is een feit bij ‘Love Island’. Hoewel Sebastiana en Martin vanaf hun eerste momenten in de villa een perfecte match leken, is hun liefde nu op. Dat laat Sebastiana zelf weten in een mededeling op Instagram Stories.

“Ik wil jullie even meedelen dat Martin en ik hebben besloten om er een punt achter te zetten”, klinkt het. “Het is ontzettend moeilijk voor ons om het te vertellen... We hebben allebei nog liefde voor elkaar en we zullen altijd een plekje in elkaars hart hebben. Uiteindelijk hebben we de twee mooiste maanden gehad uit ons leven. Ik zal Martin altijd steunen en er zijn no hard feelings.”

Sebastiana en Martin werden vorige maand tweede in ‘Love Island’. Winnaars Aleksandra en Denzel en koppels Rowèna en Stenn en Matthy en Kelly zijn wel nog samen.