Sean Dhondt wordt geconfronteerd met zwaar zieke kinderen in ‘Een Echte Job’: “Op sommige momenten brak mijn hart echt”

Sean Dhondt (36) is naast Q-dj en zanger nu ook verpleegkundige – en dat heeft alles te maken met het VTM-programma ‘ Een Echte Job ’. Daarvoor liep hij enkele weken stage in een kinderrevalidatiecentrum. “Te horen krijgen dat het kind in je armen niet meer lang te leven heeft, dat is een serieuze klap in je gezicht.”