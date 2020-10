Sean Dhondt springt tijdelijk bij in ‘Snackmasters’: "Droomjob, want ik snoep enorm graag" Isabelle Deridder

13 oktober 2020

06u14 0 TV Intussen is hij weer helemaal coronavrij, maar door een positieve Covid-test moest Koen Wauters (53) de presentatie van 'Snackmasters' een tijdlang uit handen geven. Sean Dhondt (36) vervangt hem de komende twee weken. "Een droomjob, want ik snoep enorm graag."

Sean presenteert vanavond de 'cook-off' van de eerste halve finale en neemt volgende week de volledige tweede halve finale voor zijn rekening. "Ik ben blij dat ik dit mocht doen, maar spannend was het wel. Even Koen Wauters vervangen: er zijn makkelijkere opdrachten", lacht Sean. "Toen Koen me belde om te vragen of ik het wou overnemen, heeft hij me op het hart gedrukt dat ik me vooral moest amuseren."

Gelukkig voor Sean bleek dat, onder meer door het opzet van het kookprogramma, geen enkel probleem. "Voor mij voelt dit als een droomjob, want ik snoep enorm graag. Ik ben het type dat - hoe hypocriet ook - overdag heel gezond eet, om dan 's avonds in de zetel neer te ploffen met een kom chips en een stuk chocolade. Of midden in de nacht nog een diepvriespizza in de oven steekt. Gelukkig ben ik gezegend met een goed metabolisme, want anders zou mijn gewicht gegarandeerd mijn liefde voor al die snacks weerspiegelen." (lacht)

