Sean Dhondt kan tranen niet bedwingen tijdens beklijvende cover van The Starlings in ‘Liefde voor Muziek’

Bron: VTM 2 TV Diep ontroerd was Sean Dhondt toen Kato Callebaut en Tom Dice van The Starlings hun beklijvende versie brachten van z’n nummer ‘And We Keep Waiting’. Maandagavond stond de muziek van de ruwe bolster met het peperkoeken hart centraal in Diep ontroerd was Sean Dhondt toen Kato Callebaut en Tom Dice van The Starlings hun beklijvende versie brachten van z’n nummer ‘And We Keep Waiting’. Maandagavond stond de muziek van de ruwe bolster met het peperkoeken hart centraal in ‘Liefde voor Muziek’ en dat zorgde opnieuw voor enkele unieke songs.

Sean Dhondt is naast Qmusic-dj en presentator bij VTM ook bezeten door muziek. Hij werd bekend als zingende drummer van de poppunkgroep Nailpin, die tal van festivalweides deed vollopen met hun stevig gitaarwerk en zelfs in Japan tourde. Dat hij tot zijn 10de een ‘gabber’ was, kon dan ook niemand vermoeden. In 2014 gooide Sean het over een andere boeg met Manoeuvres, waarvan hij zowel de leadzanger als de songschrijver was. Twee verschillende repertoires dus, waarmee de artiesten hun ding konden doen in ‘Liefde voor Muziek’.

“Ik vind het fijn dat ik langer heb moeten wachten om mijn muzikale ‘cadeaukes’ uit te pakken”, vertelde Sean in het VTM-programma. “Ik had dat als kind al. Dat uitgestelde genot, het verlangen en het wachten: ik ben daar goed in.” Wie niet moest wachten, was Regi. Hij beet de spits af met misschien wel dé grootste Nailpin-hit: ‘They Don’t Know’. De gitaren en drums wisselde hij om voor een breekbare versie die door OT werd gezongen. “Een beetje indian summer in Ibiza”, reageerde Karen.



Karen Damen zelf koos ook een nummer van Nailpin: ‘It’s Alright’. Daar maakte ze naar goede gewoonte een hele eigen versie van met de titel ‘Ken Ik Jou’.



Dat Sean ooit het voorprogramma deed van Bon Jovi kon uiteraard op veel bewondering rekenen van superfan Gene Thomas. Voor ‘Gene Machine’ zelf was de keuze deze keer meteen duidelijk. Hij koos voor ‘The Ending’, uit de symbolische laatste plaat van Nailpin. “Ik heb er iets helemaal anders van gemaakt”, kondigde hij aan.



Na Gene zat één van zijn collega’s heel zenuwachtig heen en weer te schuiven in de zetel. André Hazes bracht dé radiohit van Manoeuvres, die Sean speciaal schreef voor zijn grote liefde Allison: ‘My Love’. “Ik schreef het voor Karen”, lachte André. Waarom hij zo zenuwachtig was? “Ik vind dit heel eng, de manier waarop jij zingt is ongelofelijk bijzonder. Je maakt zoveel sprongetjes in je zinnen, terwijl bij mij alles heel recht en lekker simpel is. Ik heb dit wel 8 keer moeten repeteren.”



Tom Dice wond er geen doekjes om dat hij een grote fan is van Nailpin. Toch koos hij samen met Kato voor ‘And We Keep Waiting’ van Manoeuvres. “De melodie sprak me meteen aan”, vertelde Kato. “We hebben er wel een dreiging in gestoken.” Die dreiging en het vleugje Nick Cave dat ze toevoegden, zorgden voor een onversneden kippenvelmoment waarbij Sean het niet droog kon houden.



Ook Peter Van Laet van Mama’s Jasje raakte Sean met zijn cover. Hij kende de songs van Nailpin niet, maar werd naar eigen zeggen meteen “zwaar fan”. “Ik heb een plaat van jou ontdekt en die is als de menukaart in mijn favoriete restaurant: ik kon niet kiezen. En wat doe je dan? Je pakt het eerste gerecht op de kaart.” Zijn keuze voor het nummer ‘There Goes Another Heart’, dat hij stripte van alle gierende gitaren, verraste Sean compleet.



Op het einde van de avond was het volgens Regi aan “de man die van 87 miljoen verschillende muziekgenres en bands houdt” om één nummer te kiezen voor een tribute. Daarvoor zocht Sean raad bij zijn mama. “Toen ik 2 jaar was, kwam de film ‘The Jewel Of The Nile’ uit. Als klein mannetje stond ik altijd voor de tv mee te dansen met de soundtrack: ‘When The Going Gets Tough’ van Billy Ocean.” Genoeg redenen om zijn kindertijd te herbeleven met een eigen versie.



