Sean Dhondt en Bab Buelens presenteren 'Blind getrouwd: Naspel'

31 januari 2020

00u00 0 TV Maandag ontdekt Vlaanderen om 11 uur wie de acht mannen en vrouwen zijn die hun huwelijksgeluk via de wetenschap laten bepalen. In een speciale online aflevering van 'Blind getrouwd' op VTM GO zullen de deelnemers voorgesteld worden door het gelegenheidsduo Sean Dhondt (35) en Bab Buelens (25).

De twee zullen speeddaten met de kandidaten en gaan langs bij het vernieuwde expertenteam, dat tips geeft over de 'match making'. Vervolgens mogen Sean en Bab, net als de kijkers, zélf een poging wagen om de kandidaten aan elkaar te koppelen. Over één match moet alvast niet meer getwijfeld worden. Eerder maakten we al bekend dat leeftijdsgenoten Nick (38), een steward uit Antwerpen, en Christophe, een ambtenaar uit Gent, het eerste homokoppel uit het VTM-programma worden.

Wanneer 'Blind getrouwd' midden februari start, zullen Sean en Bab ook 'Blind getrouwd: Naspel' presenteren. Na elke aflevering zullen de fans in de online talkshow op VTM GO de thematiek van de uitzending verder kunnen beleven. Het duo zal praten met deelnemers, ex-deelnemers en experten.

“Eindelijk zullen we al onze prangende vragen én die van de kijkers kunnen stellen”, zegt Bab. “Ik ben nu al benieuwd of Sean dingen zal herkennen uit zijn huwelijk. Plus, het wordt misschien wel een goede voorbereiding voor mijn, hopelijk ooit, eigen huwelijk. Mooi meegenomen.” Bab maakte in juli vorig jaar bekend dat ze een koppel vormt met 'Familie'-acteur Vincent Banic (31).

