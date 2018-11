Scoort Tim Van Aelst met ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ straks zijn derde Emmy?: "Ons geheim? Discipline, dedication & friendship" NA 'BENIDORM BASTARDS' (2011) & 'WAT ALS' (2014) KRIJGT TIM VAN AELST VANDAAG DERDE EMMY VOOR 'HOE ZAL IK HET ZEGGEN?' (2018) MC

19 november 2018

00u00 0 TV Een derde Emmy Award. Voor minder gaat regisseur Tim Van Aelst niet naar New York. Nu zit hij er voor het VTM-programma 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?'. Eerder scoorde Van Aelst al met 'Benidorm Bastards' en 'Wat Als?'. Daarmee is hij zelfs internationaal een grote uitzondering. Vannacht kennen we het verdict.

Vanavond start op VTM het tweede seizoen van 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?', het candid-cameraprogramma met Jens Dendoncker. Dankzij het uitstekende eerste seizoen zijn bedenkers Tim Van Aelst en zijn collega/vriendin Sofie Peeters genomineerd voor een Emmy. Ergens tussen 2 en 4 uur vannacht Belgische tijd weten ze of ze hun derde beeldje beet hebben.

Het is behoorlijk koud in New York als we met Tim en Sofie naar het chique Sofitel-hotel gaan. Her en der liggen nog hopen sneeuw, na de plotse sneeuwstorm die de wereldstad even lamlegde. Van Aelst kent New York als zijn broekzak. Hij is hier dan ook al voor de vierde keer als genomineerde voor een Emmy Award. Eén keer greep hij naast het beeld, twee keer was het prijs. In afwachting van het grote gala, vanavond, kregen alle genomineerden afgelopen weekend al een medaille en een diploma.

"Terwijl we in de zaal aan het wachten waren, had ik alle tijd om na te denken wat ons hier overkomt", vertelt Tim. "En het was hinken op twee gedachten. Van 'we moeten winnen' tot 'het is toch schoon dat we hier alweer zitten'. Natuurlijk zit dat winnaarsbeestje in ons. Maar ik weet uit ervaring dat je je lot niet in handen hebt. Toen we in 2011 een eerste keer wonnen met 'Benidorm Bastards', was dat een complete verrassing. Nooit eerder had een Belgisch programma het zo ver geschopt. Met 'Wat Als' haalden we in 2013 eerst enkel een nominatie - ik was toen serieus ontgoocheld. Dat we een jaar later dan toch wonnen, maakte veel goed. Natuurlijk wil ik nu opnieuw winnen, want geen twee zonder drie, maar als dat niet zo is, ga ik niet als een verwend kind de slechte verliezer zijn. Hier zijn 44 programma's genomineerd, en daar komen maar elf winnaars uit."

Nachtje doorwerken

"Of ik een geheim recept heb om Emmy Awards te winnen? Bah, neen. We hebben wel een aantal zaken waar we altijd op terugvallen. We starten altijd van een heel sterk basisidee. Eenvoud is essentieel, naast de haast onweerstaanbare drang om elk facet tot in het kleinste detail uit te werken. Daar is feedback het codewoord. We staan altijd open voor opmerkingen. Bij ons gaat het om discipline, dedication en friendship. Discipline is de basis. Niet bang zijn om dag en nacht door te werken als het moet. Dedication, dat is een toewijding met hart en ziel, pure passie voor het programma en de kijker. En friendship, dat zie je hier. We zijn met ruim tien man aanwezig. Dit is genieten."

Dat tv maken niet altijd even gezond is, heeft de succesregisseur onlangs zelf ondervonden. Een slokdarmontsteking en een maagbreuk, het gevolg van een te lange periode vol stress. En ook Jens Dendoncker kreeg een dreun van de man met de hamer. Hij heeft steeds meer last van epilepsieaanvallen, waardoor hij zelfs niet durfde mee te reizen naar New York. "Heel erg jammer voor Jens, hij had hier uiteraard bij moeten zijn. Het succes van 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' is voor een groot deel zijn succes", geeft Van Aelst toe. "Jens heeft als nieuwkomer dit programma onmiddellijk tot het zijne gemaakt. Hij is authentiek. Hij is ongegeneerd baldadig. Hij moet daar geen moeite voor doen, zodat hij met zijn acties overal mee wegkomt. Net zoals Philippe Geubels dat heeft. Jens toont ook zijn kwetsbaarheid en heeft het hart op de juiste plek. Ja, wij hebben hem de kans gegeven, maar hij heeft die zo goed gegrepen, dat zowat elk productiehuis nadien aan zijn deur stond om hem binnen te halen. Gelukkig heeft hij de boot afgehouden."

Wie Soll Ich Es Sagen?

"Professioneel gezien is zo'n Emmy-nominatie - en mogelijke winst - belangrijk. Het stimuleert het internationale verhaal van onze reeksen", geeft Tim grif toe, al wil hij geen concrete cijfers geven. "Als je aan veel landen verkoopt, kan je wel wat geld verdienen, ja. 'Benidorm Bastards' is uiteindelijk aan 65 landen verkocht, zoals de VS. Extra inkomsten die ik deel met de mensen die mee voor het succes hebben gezorgd. 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' zit daar nog lang niet. In Duitsland gaan ze er wel alvast een eigen versie van maken, met 'Wie Soll Ich Es Sagen?' als titel."

Winnen of niet, voorlopig zijn er geen plannen om snel aan een derde reeks van 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' te beginnen. "Onze reeksen zijn zo arbeidsintensief, dat dat niet haalbaar is. Je kan mensen niet als citroenen uitpersen. Dus gaan we gewoon iets nieuws bedenken. En komt er over een paar jaar wel een derde reeks", aldus Tim.

Nu is het enkel wachten tot Tim en Sofie met hun team vanavond voor de derde keer een Emmy in de lucht mogen steken. Fingers crossed.

Hoe Zal Ik Het Zeggen?

VTM 20.35 uur