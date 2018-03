Scientology lanceert eigen televisiezender en Twitter smult ervan: "Joepie, een kanaal met enkel Tom Cruise-films!" MVO

12 maart 2018

07u15 0 TV De Scientology Kerk start een eigen televisiezender, zo kondigde de beweging zondag aan. De zender gaat maandag al van start in de VS.

"Het is tijd om ons eigen verhaal te vertellen", laat de organisatie weten via social media. De kerk deelde daarbij een promotievideo voor de zender, die begint met de woorden "het enige dat interessanter is dan wat je al hebt gehoord, is wat je nog niet eerder hoorde."

Met dat statement lijkt Scientology te verwijzen naar kritische geluiden over de organisatie in de media de afgelopen jaren. In 2015 won de documentaire 'Going Clear: Scientology And The Prison Of Belief' een aantal prijzen, waaronder drie Emmy's. 'King Of Queens'-actrice en oud-Scientologylid Leah Remini presenteerde vanaf 2016 twee seizoenen van het programma 'Scientology And The Aftermath', waarin zij en andere voormalig leden hun verhaal deden. Ook dat programma werd bekroond met een Emmy.

Scientology TV zal te bekijken zijn via verschillende apps. De zender kondigt in de beschrijving van die apps twee programma's aan: 'Meet a Scientologist' en 'L. Ron Hubbard: In His Own Words', over de oprichter van de beweging.

Op Twitter wordt er al volop gegrapt over de films die het kanaal zou kunnen uitzenden. "Eindelijk, een kanaal dat non-stop Tom Cruise- en John Travolta-marathons laat zien!" De twee acteurs zijn de belangrijkste uithangborden van de organisatie.

The Church of Scientology is launching its own TV network. Is it going show Tom Cruise and John Travolta movies nonstop or no? Ashley Carter(@ AshleyLCarter1) link

is freaked out The Church Of Scientology is starting their own TV network...It’s just 24 hours a day of Tom Cruise jumping out of a helicopter. Jim Elkin(@ jimelkin) link

Finally! A Tom Cruise and John Travolta marathon channel https://t.co/Th2tebI0MF Billy Mack(@ BillyMackRadio) link

This'll probably have a nonstop loop of old Tom Cruise and John Travolta movies, and "news" shows that berate Paul Haggis and Leah Remini at every turn ... https://t.co/e280tOTg6O Marty Lang(@ marty_lang) link