Schuldige valt eindelijk door de mand in 'Familie': Marie-Rose stak Amélie neer

04 januari 2019

21u05 97 TV In ‘Familie’ weet de kijker eindelijk wie Amélie heeft neergestoken: het was dus toch Marie-Rose! Martine Jonckheere (62) schrok er zelf van dat ze deze verrassende verhaallijn moest spelen. Want een moeder die haar dochter laat opdraaien voor haar misstappen: dat kan toch niet?

Woensdag startte het proces waarbij Veronique beschuldigd wordt van poging tot moord. Alle bewijslast leek tegen haar: de plaats delict, het mes met haar vingerafdrukken en haar bekentenis, die ze nadien weliswaar introk. Maar ze had het dus toch niet gedaan. Ook Marie (Lien Van de Kelder) bleek een dwaalspoor van de tv-makers. Lars (Kürt Rogiers) ontdekte op de valreep dat niet zijn ex-lief maar wel Marie-Rose op de plaats delict was. De moeder van Veronique moest dat in de rechtszaal toegeven en bekende vervolgens ook dat zij Amélie had neergestoken. Daarmee eindigt een verhaallijn die eind juni in gang werd gezet en heel wat soapfans in de ban hield. Maar waarom biechtte Marie-Rose dat nooit eerder op? Waarom liet ze haar moederhart niet spreken en haar dochter zomaar achter de tralies wegkwijnen? Dat wordt maandagavond duidelijk.

Rollercoaster

“De opnames in de rechtbank, die ongeveer een week duurden, waren echt wel een emotionele rollercoaster voor mij”, blikt actrice Martine Jonckheere terug. “Voor mezelf vond ik het verschrikkelijk. Het woog ook heel zwaar op mij, omdat ik het persoonlijk nooit iemand zou kunnen aandoen, wat Marie-Rose heeft gedaan. Maar als actrice vond ik het wel boeiend om te vertolken.”

Marie-Rose blijkt nu heel wat minder sympathiek dan gedacht. “Toen ik het scenario las, had ik het er ook best moeilijk mee dat Marie-Rose nu plots een slecht mens moest worden. Maar ieder mens heeft wel zijn slechte kantjes. En bij wie tot het uiterste wordt gedreven, komen die al wat sneller naar boven. Dat was zeker zo bij Marie-Rose.”

Of dit nu het einde is van Marie-Rose in ‘Familie’? “Dat weet ik zelf nog niet”, vertelt Martine Jonckheere. “Marie-Rose wordt beschuldigd van poging tot moord. Ik hoop dat ze toch nog een toekomst in het verhaal heeft. Maar of dat zo is, moet je niet aan mij vragen, maar aan de tv-makers.”

