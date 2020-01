Schuilt er een Mickey Mouse in jou of ben je eerder een Donald Duck? Doe de test op Disney Junior CD

17 januari 2020

Vanaf maandag 3 februari kan je op Disney Junior iedere weekdag kijken naar 'Mickey Mouse Dol Dwaze Avonturen'. En om het nieuwe seizoen extra in de verf te zetten pakt de zender uit met een korte quiz om te weten welk personage jij bent. Via deze korte test ontdek je het meteen.

In ‘Mickey Mouse Dol Dwaze Avonturen’ trekt Mickey opnieuw op avontuur met zijn vriendjes Donald, Goofy, Minnie, Daisy en Pluto. Centraal staan dan ook de thema’s vriendschap, teamwork en avontuur. Bovendien zit het programma boordevol interactieve elementen en is het leerrijk. De ideale manier voor jonge kinderen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen! En om het extra leuk te maken is er tussen de afleveringen door een doldwaze Hot Dog Dance Break.

De nieuwe afleveringen zijn vanaf maandag 3 februari te zien op Disney Junior, dagelijks van maandag tot en met vrijdag om 16u30.