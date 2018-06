Schrijfster 'The Handmaid's Tale' ruikt onheil: "Ik zie gelijkenissen tussen migratiebeleid Trump en mijn boeken" MVO

21 juni 2018

17u19 7 TV De barbaarse praktijken uit 'The Handmaid's Tale' lijken ver van ons bed, maar toch zijn ze véél dichterbij dan we denken. "Ik heb namelijk nooit iets geschreven dat nog nooit écht was gebeurd", zo vertelt schrijfster Margaret Atwood. "En ik zie vandaag veel gelijkenissen tussen het migratiebeleid van Donald Trump en de gebeurtenissen in mijn boek."

Atwood wil met haar wrede wereld in 'The Handmaid's Tale', ondertussen al verfilmd tot een succesvolle Hulu-serie met Elisabeth Moss in de hoofdrol, aantonen hoe snel het achteruit kan gaan met onze Westerse beschaving. Ook al schreef ze haar boeken in 1985, de thematiek is vandaag jammer genoeg nog even relevant.

Geen vrouwenrechten

In 'The Handmaid's Tale' zijn de Verenigde Staten overgenomen door een extremistische Christelijke beweging. Omgedoopt tot 'Gillead' wordt het land uitsluitend gerund door mannen en is er van vrouwenrechten geen sprake meer. Vrouwen mogen niet werken, geen eigendommen hebben en zelfs niet lezen of schrijven. Boven alles moeten ze hun man gehoorzamen. Doen ze dat niet, dan krijgen ze gruwelijke lijfstraffen. Vrouwen die nog lager zijn in rang, de 'Handmaids' of 'dienstmaagden', worden elke maand verkracht in de hoop dat ze een kind kunnen verwekken binnen de onvruchtbaar-geworden samenleving. De kinderen die ze baren worden van hen afgenomen en aan rijke koppels geschonken. Hun eigen gezin krijgen de dienstmaagden nooit meer te zien.

Gelijkenissen

"Ik zie veel gelijkenissen tussen de monsterlijke praktijken in 'The Handmaid's Tale' en het migratiebeleid van Trump. Om voor zaken als deze te waarschuwen, heb ik niéts in mijn boeken geschreven dat nooit ergens echt gebeurd is. Inclusief het scheiden van moeders en hun kinderen. Is het verhaal over zo'n griezelige toekomst als in mijn boeken dus geloofwaardig? Jammer genoeg wel."

Trump nam de beslissing om kinderen van immigranten die illegaal de grens oversteken te scheiden van hun ouders, en ze op te sluiten in detentiecentra. Ondertussen gaat het om meer dan 2.000 kinderen.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat men Trump vergelijkt met de leiders uit 'The Handmaid's Tale'. Zijn respectloze houding tegenover vrouwen ("Grab 'em by the pussy") en zijn kijk op abortus, immigratie en het bouwen van muren rondom het land, kwamen volgens trouwe kijkers van het programma ook al akelig bekend voor.

That is why I did not put anything into #TheHandmaidsTale that had not happened somewhere... including the snatching of children from their parents. Believable? Alas yes. https://t.co/VGw8LkiCIV Margaret E. Atwood(@ MargaretAtwood) link