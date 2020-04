Schokkende beelden in ‘Familie’ deze week: verpleger Tony wil Alfons met inspuiting vermoorden MC

05 april 2020

TV Corona heeft zijn intrede nog niet gedaan in 'Familie', maar het gaat er deze week wel fors aan toe in de VTM-soap. De dementerende Alfons (Jaak Van Assche) beschuldigt verpleger Tony (de alsmaar betere acterende Jeroen Van Dyck) dat hij Eulalie (gastactrice Heddie Suls) om het leven heeft gebracht.

Tony wimpelt de beschuldiging weg, maar Alfons roept hard uit: “Gij hebt haar vermoord!” Waarop Tony koud reageert en zegt dat hij zal doen wat hij al veel langer had moeten doen: hij neemt een spuit bereidt een injectie voor.

Nog meer dramatisch nieuws deze week: Kathleen (An Van den Broeck) vertelt Mathias (Peter Bulckaen) dat ze niet langer kan werken, met veel verbazing en onbegrip van Mathias tot gevolg. Tot Kathleen opbiecht dat ze ziek is. “Ik ben ziek, zwaar ziek. De dokters denken dat het niet meer goed komt”, klinkt het.

En dan is er nog het gevecht van Alex (Dorien Reynaert) die voor Cédric (Yanni Bourguignon) heeft gekozen en dus wil stoppen als escort meisje. Ze probeert een compromis te vinden bij Florianne (Myriam Bronzwaar), maar die is keihard: “Er is geen haar op mijn hoofd die er denkt u te laten gaan.” Maar Alex is formeel: “Mijn besluit staat vast!”