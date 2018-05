Schokkend nieuws voor fans van 'The Walking Dead': Rick Grimes verlaat de serie MVO

30 mei 2018

Maar je klaar voor het grootste verlies in 'The Walking Dead' tot nu toe: acteur Andrew Lincoln (44), alias sheriff Rick Grimes, zal de serie verlaten na seizoen 9.

Hoewel de reeks over zombies bekendstaat om de plotse, hartbrekende sterfgevallen, had niemand het vertrek van Lincoln zien aankomen. Hij speelt al vanaf seizoen 1 het hoofdpersonage Rick Grimes. Nu blijkt dat de immer zo standvastige Rick toch niet zo onsterfelijk of onvervangbaar was als gedacht.

"Ik kan niet wachten om de volgende afleveringen te zien", zei hij nog na de seizoensfinale van seizoen 8, voorlopig het laatste dat op tv is verschenen. "Het script doet me echt terugdenken aan seizoen 1, en daar ben ik fan van. Het is anders, het is beter, het is het perfecte moment om naar die sfeer terug te keren. Het wordt een groot jaar, en ik ben alvast heel enthousiast."

Of Lincoln op dat moment al wist dat zijn personage uit de serie geschreven werd, is onduidelijk.

Eerder werd zijn co-acteur Chandler Riggs (18) al uit het niets ontslagen, en zowel de jonge acteur als zijn ouders waren er even niet goed van. "Mijn zoon had heel zijn toekomst rond deze serie gepland," zei zijn vader enkele maanden geleden, toen de dood van Chandlers personage Carl pas werd aangekondigd. "Ze hadden hem dan ook beloofd dat hij de hoofdrol ooit van Andrew zou overnemen. Dit nieuws kwam als een donderslag bij heldere hemel, in één keer staat hij op straat..."

Andrew Lincoln heeft zelf nog niet gereageerd op het nieuws.