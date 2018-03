Scheiden Mike en Marjolein al? In de aflevering van vanavond gaan ze nog samen bowlen... DBJ

26 maart 2018

11u06 11 TV Nu ze al één maand getrouwd zijn, zitten alle koppels van 'Blind Getrouwd' in de laatste fase van het experiment. Binnenkort zullen ze beslissen of ze getrouwd blijven of niet. Voor Mike en Marjolein is het vanavond al zover.

Mike en Marjolein besloten vorige week om opnieuw apart te gaan wonen. Om de druk van de ketel te laten en te kunnen herbronnen. Om te zien of ze mekaar dan toch niet zouden missen. Maar ze blijven mekaar wel zien voor het finale beslissingsmoment.

Of Mike en Marjolein vanavond al gaan scheiden is nog niet duidelijk, maar voor het eventueel zo ver zou komen werkt het koppel wel nog activiteiten af die voorzien waren door de productie. Zo gaan ze vanavond bowlen met twee vrienden en het eens zo gelukkige echtpaar gaat samen op café.

Twijfel

"Elkaar terug een beetje leren kennen via dates, daar kijk ik wel naar uit", zegt Marjolein onder meer. "In de hoop dat we tot rust komen en weer normaal gaan kunnen doen tegen mekaar." Ook voor Mike is nog niet helemaal duidelijk wat hij nu van de situatie vindt: "Het ene moment denk ik dat het een goede beslissing was om weer apart te gaan wonen, en het andere moment twijfel ik toch", zegt hij.