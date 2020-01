Schattig maar prijzig: het kostte 5 miljoen dollar om Baby Yoda te maken SDE

De onbetwiste ster van de Disney+-reeks 'The Mandalorian' is zonder enige twijfel Baby Yoda. Het beeld van het schattige groene wezentje duikt overal op en maar goed ook, want de creatie van het figuurtje heeft een behoorlijke smak geld gekost. Dat vertelt een acteur uit de reeks in een interview met TVLine.

Acteur Adam Pally heeft in ‘The Mandalorian’ een gastrolletje waarin hij - samen met Jason Sudeikis - niemand minder dan Baby Yoda ontvoert. Op een bepaald moment inspecteert Adams personage hun gevangene, die dan zonder aarzelen in zijn vinger bijt. Daarop moest de acteur een paar flinke tikken uitdelen aan Baby Yoda, maar dat was niet zo gemakkelijk als je zou denken. “Ik herinner me de eerste take waarin ik hem sloeg", zegt Adam. “Ze riepen ‘cut’, en Jon (Favreau, de bedenker, red.) die in zijn kantoor via een monitor aan het kijken was, kwam naar me toe. Hij zei: ‘Ik wil je gewoon laten weten dat deze dure pop de held is, en dat hij zo'n 5 miljoen dollar (4.494.370 euro) heeft gekost. Ik wil dat je erop slaat, maar ik wil ook dat je dat weet.’” Dat legde toch een bepaalde druk op de schouders van Adam, geeft hij toe. “De volgende drie takes sloeg ik mis, omdat ik zo nerveus was.”

5 miljoen dollar of niet, het lijkt erop dat Disney een juiste keuze gemaakt heeft met Baby Yoda. Het figuurtje is waanzinnig populair en de schreeuw om merchandise klinkt dan ook steeds luider. Disney gaat dan ook maar wat graag in op de enorme vraag: dit jaar zullen zowel Funko als Mattel spullen van Baby Yoda uitbrengen. En in de officiële Disney-winkel kun je al terecht voor onder meer Baby Yoda-kledij, -mokken en -telefoonhoesjes. Combineer die merchandise met het feit dat je om ‘The Mandalorian' te bekijken een abonnement moet hebben op Disney+, en dan weet je dat die 5 miljoen dollar zich op termijn wel zal terugverdienen.