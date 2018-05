Schatrijk, dakloos, alcoholist of zelfs dood: zo verging het de leden van Jackass DBJ

02 mei 2018

14u48 59 TV Het is ondertussen al achttien jaar geleden dat de eerste aflevering van 'Jackass' werd uitgezonden. In het legendarische MTV-programma lieten Johnny Knoxville en zijn skatevrienden zich vrijwillig taseren, vergiftigen, omver rijden of als menselijke boksbal gebruiken. Hoe vergaat het hen nu?

De bende werd wereldberoemd met zijn stunts, maar voor de meeste ging het nadien vreselijk mis. Sommige leden werden hardnekkige alcoholisten, andere belandden in de psychiatrie, werden dakloos of gingen dood.

Ryan Dunn - overleden

Ryan Dunn vetrok op 20 juni 2011 samen met zijn makker Zachery Hartwell met zijn auto uit een bar in Philadelphia. Dunn had de klanten de hele avond getrakteerd en was zelf ook in het bier en de whisky gevlogen. De realityster gold als een ervaren drinker, er bestaat zelfs een filmpje waarin hij in minder dan een minuut een volle fles tequila achterover slaat. Dunn was ook een beruchte snelheidsduivel, met 23 verkeersovertredingen en een rijverbod op zijn naam. Die combinatie werd hem fataal. Met meer dan 200 kilometer per uur vloog zijn Porsche 911 GT3 uit de bocht. De wagen dook een ravijn in en crashte tegen een boom. Dunn en Hartwell waren op slag dood. De lichamen in het uitgebrande wrak waren zo verkoold dat Dunn enkel te herkennen was aan zijn tatoeages.

Bam Margera - drankverslaving en boulemie

Bam Margera kwam de dood van zijn beste vriend Ryan Dunn nooit echt te boven. Ook hij kampt (mede daardoor) met een serieus alcoholprobleem. Begin dit jaar werd Margera opgenomen in een afkickkliniek. Dr. Phil zou zijn hulp hebben aangeboden, maar daar bedankte Bam vriendelijk voor. Alsof dat nog niet genoeg is, stond de politie ook een keer aan zijn deur nadat zijn vriendin in paniek had gebeld toen hij een te grote dosis slaappillen had ingenomen. Ook zijn gewicht baarde Margera zorgen. Tijdens een reportage van VICE gaf hij toe te kampen met boulemie. "Ik geef weleens over om niet dik te worden", zei Margera toen.

Steve-O - cocaïneverslaving en opname in psychiatrisch centrum

Steve-O, echte naam Stephen Glover, kwam bij de tv-bende terecht door zelf filmpjes in te sturen. Hij kwam in aanraking met het gerecht nadat hij op een podium zijn scrotum aan een string niette. Drugs waren echter een veel groter probleem. Na twee scheidingen werd Steve-O met zelfmoordneigingen opgenomen in een psychiatrisch centrum. Door zijn cocaïneverslaving begon hij stemmen in zijn hoofd te horen. Eén van zijn absolute dieptepunten was volgens hem toen hij bij zijn dealer cocaïne snoof van een salontafeltje met vlekken opgedroogd bloed. Ondertussen is Steve-O helemaal afgekickt, al belandde hij in 2015 nog 30 dagen in de cel nadat hij een kraan opklom en zwaaide met een opblaasbare walvis waarop 'Sea World Sucks' te lezen stond. Begin dit jaar vroeg de Amerikaan zijn vriendin Lux Wright ten huwelijk.

Vincent 'Don Vito' Margera - overleden

De oom van Bam Margera werd in 'Viva La Bam' voortdurend in de maling genomen. Hij werd voorgesteld als de luie couchpotato die niets anders deed dan televisie kijken en bier drinken. In 2006 werd de zwaarlijvige Vincent aangeklaagd wegens seksuele aanranding van twee twaalfjarige meisjes tijdens een handtekeningensessie. De man werd veroordeeld tot een gevangenisstraf en mocht ook tien jaar lang niet meer op televisie komen. Don Vito keerde echter nooit terug naar het kleine scherm want in 2015 overleed hij als gevolg van een nier- en leverfalen.

Brandon Novak - dakloos

Skateboarder Brandon Novak was één van de eerste leden van de Jackass-crew en was net als Ryan Dunn éné van de allerbeste vrienden van Bam Margera. Novak was 21 jaar lang verslaafd aan heroïne en schreef daar ook de bestseller 'Dreamseller' over. Omdat hij tijdens opnames high kwam opdagen, werd hij op een bepaald moment ontslagen door Margera. Op zijn dieptepunt werd Novak dakloos aangetroffen in de straten van Baltimore terwijl hij zijn lichaam verkocht voor een shot. Zijn eigen moeder riep zelfs de hulp in van het gerecht om hem op afstand te houden. Toen hij balanceerde op het randje van de dood liet hij zich een laatste keer opnemen. Sindsdien is Novak afgekickt. Hij maakte er documentaire en een graphic novel over en hij bracht ook zijn boek opnieuw uit.

Johnny Knoxville - 75 miljoen dollar

Samen met zijn vriend Jeff Tremaine is Knoxville de bedenker van het programma. Hij stuurde een brief naar het skateboardmagazine 'Big Brother' met idee zelfverdedigingswapens op zichzelf uit te testen. Dat was goed, zeiden ze daar, maar hij moest het zelf filmen. Jackass was geboren. Ondertussen staat er meer dan 75 miljoen dollar op de bankrekening van de Amerikaan en hij is één van de weinige Jackass-leden wiens carrière niet brak door drank- en drugsverslavingen. Dit in tegenstelling tot de meeste botten in zijn lichaam. Bij een stunt brak hij zelfs zijn penis.