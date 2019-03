Schaamhaarwax en een explosief kampvuur: aflevering 4 van ‘Temptation Island’ in vogelvlucht EDA

01 maart 2019

21u35

Bron: Eigen berichtgeving 6 TV Dag 4 op Temptation Island en eindelijk ging de vlam erin. Het eerste kampvuur bracht de hoofden van de koppels danig op hol, maar waar iedereen het na vanavond vooral over zal hebben: welk vreemdsoortig schoonheidsritueel illustreerde Sidney daar in z’n kamer?

Een nieuwe dauw op Temptation Island.

En Rick hield uitzonderlijk z’n T-shirt droog.

De vogeltjes sloegen al vroeg aan het kwetteren want gisteravond deed één van de verleidsters een liefdesverklaring aan één van de koppelmannen.

Hoe kwam dat bij jou binnen, Heik?

En als ze dat niet is, ook.

Het enige spelletje wat Armanda lijkt te spelen is haasje-over.

Hoppie!

Aan de andere kant van het eiland besloot Heikki’s vriendin Milou de eigen regie in eigen handen te nemen.

Alleen sprak ze de c uit als een k.

Jaime had ook lucht gekregen van haar ensceneringsdrang.

Insert: stilleven.

Heikki zat gewrongen met z’n gevoelens en moest Roger wat vertellen.

Huh!?

Wat als Milou erachter komt?

Ja maar huidskleur is in deze bijzaak, Heikki, vooral het feit dat je van seksuele voorkeur bent veranderd, zal als een donderslag bij heldermooie hemel binnenkomen.

Of … Oooh je had het over Ayleen? Zeg dan toch gewoon zwart en blond.

Maar dat pikte Kimberly niet. Zij was de eerste Black Beauty in Heikki’s leven.

En nu heb je je kans ‘gemist gehad’.

In het vrouwenresort nam Laura de roodverbrande benen.

Ze zocht de vertrekken van Milou op.

Ze vertrouwde erop dat vriend Roger zich koest hield, maar was dat wel terecht?

Iedere avond vroeg onder de wol kruipen is niet bepaald de definitie van ‘Temptation aangaan’.

Ja, dan zijn 24 uur zo om, natuurlijk.

De verleidsters voelen dat de tijd dringt.

... met die banaan.

Hey Rick!

Nu nog wel.

Nee maar.

Ook de dames kregen bezoek.

En wisten meteen hoe laat het was:

KAMPVUURTIJD!

Demi had er vertrouwen in.

Ook bij de mannen spatte het enthousiasme ervan af!

Want…. Never forget aflevering 1:

Toch zat Heikki met een dubbel gevoel. Verleider Jaimy gaf hem namelijk te kennen dat hem een onaangename verrassing te wachten zou staan op het eerste kampvuur. Dat die kaaskop maar wat uit z’n nek lulde, wist Heikki natuurlijk niet.

Heikki gaf z’n maten meteen drie mogelijke scenario’s voor later die avond:

A)

B)

En C)

Ik zou zeggen: all of the above!

Ook Sidney besloot wat scenariootjes in z’n hoofd af te spelen.

Verklaar?

...

maar...gezegd is gezegd.

Roger kon niet wachten en besloot nu al de tapes uit het regiekot te stelen.

Die hut wordt toch 24/24 bewaakt door getrainde bonobos?

Doe ’ns voor op deze getrainde bonobo?

De verleidsters stonden erbij en keken ernaar.

Toen Roger merkte dat hij per ongeluk de tapes van de Thaise Buurtpolitie had meegegraaid, in plaats van de kampvuurbeelden, liet hij plots blijken dat hij Laura toch voor 100% vertrouwde.

Zeker?

Gaetan besloot wat bij te verdienen als animator in het resort.

Demi had natuurlijk niet verteld dat ze een zwak heeft voor animatoren.

Mogen we ook meelachen?

Veel gang moest Gaetan schijnbaar niet meer maken. De blik der lust, zei genoeg.

Wat zijn jouw observaties Rodany-aaaaaa?

Volgens mij loopt je uurwerk achter. Zover waren we namelijk al.

Terzelfdertijd kreeg Demi’s vriend Sidney een paniekaanval. Hij had intussen zo veel worst case scenario’s in z’n hoofd overlopen dat hij nauwelijks nog adem kreeg.

Blijven ademen, vertel eens: wat scheelt?

Lag je te slapen toen je je inschreef voor Temptation Island?

Aan het zwembad besloot Heikki wel uit te weiden over z’n relatie met Milou. Dat zij zijn gsm controleert, vinden de verleidsters beneden alle peil.

Maar dat was geen excuus voor verleidster Naomi.

Het kampvuur naderde met rasse schreden en Sidney was volledig ten einde raad.

Dat siert je.

Aarf, weer wit? Dat had je gisteren al aan.

En je gympies?

#firstworldproblems.

Bij de dames werd er geroutineerder te werk gegaan.

Na een verhelderende douche besloot Sidney toch z’n haar te doen…

En leerden we hoe hij z’n coupe zo strak in model houdt.

Lekker frotten...

En hoppa, weer door de haren.

Genoeg gelachen, hop naar het kampvuur!

De dames beten de spits af.

Laura kreeg als eerste de beelden van Roger voor de kiezen. Ze zag hoe hij op date ging met de wulpse Lizzy en hoe hij ’s ochtends bij het ontbijt als een verliefde puber van haar wegliep. #typischRoger

Nee Annelien, sommige mensen hebben een hardnekkig vermogen om feiten te ontkennen.

Ook Roger kreeg z’n oude vertrouwde Laura te zien.

Een geeuw-al.

Rick vond haar toestand randje flatline.

Maar Roger hield vol:

Over naar Morgan! Die het hardnekkige imago van bedrieger van zich af moet schudden.

Hij zag hoe z’n vriendin Rodanya de productie commandeerde deze halfnaakte vrijgezel weg te sturen.

Op een ander beeld zag hij hoe verleider Danicio de voeten van z’n vriendin masseerde.

Rodanya wilde vooral zien dat Morgan te vertrouwen is.

Dat deed hij met brio. Hij leek zelfs alle pret en communicatie te weerstaan.

Is het nou nog niet goed?

Demi beweerde geen angst te hebben voor haar beelden, maar dat tij keerde snel toen ze hem zag optrekken met haar naamgenote.

Sidney dacht alleen maar aan z’n outfit.

Tot verleider Timone weer z’n kale kanis opstak.

Verleider Jaimy strooide nog wat zout in de wonde.

Wel... dat ze twee dagen niet zal kunnen lopen.

Hoe hoog?

Net onder je haargrens, dus.

Over naar Milou. Annelien sprak haar aan over haar oncontroleerbaar controlegedrag.

Milou hoopte dat Temptation Island een helende plek kon zijn voor haar. En dat het controlegedrag zou minderen áls zij en Heikki hier goed uitkomen.

Dat Kimberly plots onthulde dat ze (sic.) “iets gevoeld heeft gehad” voor Heikki, viel in minder goede aarde.

En dan dook Kimberly plots op in de kamer van Heikki…

Op de vraag welke beelden hij niét wilde zien van z’n Milou, antwoordde hij dat hij haar niet poepeloerezat wilde zien.

Waarbij er in het eerste fragment al meteen een champagnekurk de lucht in schoot.

Vervolgens zag Heikki hoe z’n vriendin de kamer deelde met één van de verleiders.

Maar in het volgende beeld was er wel wat aan de hand. Namelijk de nek van Jaimy.

En hier gooide Milou haar hele lichaam tegen een verleider aan.

Onderweg naar de resorts, had het kampvuur duidelijk z’n sporen achtergelaten bij Heikki.

Ook Demi stond perplex.

Sidney kon er dan weer niet van over dat z’n mannelijkheid werd geraakt.

Volgende week in Temptation Island:

De verleidsters gooien al hun rondingen in de strijd.

Milou drinkt zich profetisch stikzat.

En Sidney boomt nog steeds door over z’n piemel.

Bij leven en welzijn,

mazzel!