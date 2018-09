SBS en presentator van Vijf-programma 'Opgejaagd' voor rechtbank wegens belaging sam

28 september 2018

20u07

Bron: belga 0 TV Mediabedrijf SBS, moederbedrijf van de commerciële zenders Vier en Vijf, is door de Brusselse raadkamer doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Presentator Jan Kooijman van het programma Opgejaagd wordt samen met SBS vervolgd voor belaging, elektronische overlast en laster.

Het Vijf-programma behandelt zaken van mensen die het slachtoffer zijn van belaging. Presentator Jan Kooijman zoekt de belagers op en confronteert hen met hun feiten, maar bij één case viel die niet in goede aarde. Daarbij contacteerde Koijman een man die wordt beschuldigd van belaging van zijn ex-partner. Kooijman zocht hem ook op met een cameraploeg.

De bewuste man werd niet herkenbaar in beeld gebracht, maar wel de gevel van zijn huis. De man en zijn woning zijn gekend in de streek dus probeerde de advocaat van de beschuldigde de uitzending tevergeefs tegen te houden. De Brusselse raadkamer gaf hem vrijdag echter gelijk en verwees de zaak door naar de correctionele rechtbank. SBS en Kooijman worden vervolgd voor belaging, elektronische overlast en laster.

Trial by media

"Mijn cliënt was niet veroordeeld voor belaging van zijn ex op het moment van de reportage", reageert advocaat Frank Scheerlinck. "De raadkamer zegt het ook zo duidelijk in zijn beslissing dat de zender duidelijk de kant kiest van de meest beledigende of meest mediatieke versie, zonder dat er onderzoek is gebeurd naar de waarheid. Dit is gewoon kwaadwillig opzet om kijkcijfers te halen. De 'trail by media' of de rechtbankjournalistiek moet een halt worden toegeroepen."

Kristof Demasure, woordvoerder van SBS, reageert afwachtend. "Dit is enkel een doorverwijzing, nog geen veroordeling. We hebben de doorverwijzing ook nog niet kunnen inzien, dus we gaan bekijken welke verdere stappen we kunnen zetten."