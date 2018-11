Satanische Tempel klaagt Netflix aan: “Ze hebben ons standbeeld gekopieerd” MVO

03 november 2018

12u13 0 TV Netflix kreeg deze week een wel erg vreemde klacht in de bus. Ze is afkomstig van een Satanische Tempel die beweert dat de nieuwe serie ‘Chilling Adventures Of Sabrina’ hun Baphomet-standbeeld kopieerde.

De sekte dreigt nu om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de streamingzender. Dat kondigde medeoprichter en woordvoeder Lucien Greaves aan via Twitter. “Ze hebben de auteursrechten op ons momument geschonden om Satantische Paniek-fictie te maken”, klinkt het verontwaardigd.

Yes, we are taking legal action regarding #TheChillingAdventuresofSabrina appropriating our copyrighted monument design to promote their asinine Satanic Panic fiction. Lucien Greaves(@ LucienGreaves) link

Foute representatie

“The Satanic Temple (TST) is een religieuze organisatie die mensen wil aanmoedigen om goed te doen voor anderen, om alle soorten van autoriteit af te zweren, te handelen naar gezond verstand en een gevoel voor gerechtigheid, en zich te laten leiden door het menselijk geweten om nobele acties te ondernemen die zijn aangestuurd door een sterke persoonlijke wil”, drukt hij de media op het hart. “Een andere, duistere weergave van ons geloof klopt niet.”

De beeltenis van hun god, Baphomet, wordt in de Netflix-reeks gebruikt als representatie van Satan. Zijn standbeeld is te zien in het midden van een school waar jonge meisjes duistere kunsten leren.

“Wij willen dat soort heksenjachten en paniekzaaierij tegengaan”, aldus Greaves. “We moeten oppassen met dit soort incorrecte representaties. We hebben Netflix laten weten dat we klacht zullen neerleggen voor het gebruik van ons standbeeld als symbool voor één of andere kwaadaardige, kannibalistische cult.”

‘Chilling Adventures Of Sabrina’ is inderdaad geen lachtertje qua thematiek. Zo wordt een jonge heks getreiterd door de duivel. Ze komt terecht in een cultuur van heksen die menselijke offers brengen en elkaars vlees eten.

Geen invloed

Productie-ontwikkelaar Lisa Soper, die de avonturen van Sabrina naar het scherm bracht, beweert dat het standbeeld in hun serie helemaal niet gebaseerd is op een echt monument. “Het berust louter op toeval”, meent ze.

“Misschien lijkt het inderdaad op hun standbeeld, maar Baphomet wordt duidelijk beschreven in de folklore en daarop hebben wij onze kunst gebaseerd, net zoals zij dat ook zullen hebben gedaan. Er bestaan helemaal niet zoveel standbeelden van hem.”

Toeval of niet? Hieronder kan u de twee standbeelden met elkaar vergelijken...

Baphomet's new room inside The Satanic Temple headquarters in Salem. pic.twitter.com/vdneGghDrs Lucien Greaves(@ LucienGreaves) link