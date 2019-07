Sarah Paulson voor het eerst in acht seizoenen niet in 'American Horror Story’ SD

09 juli 2019

07u53

Bron: Variety 0 TV Actrice Sarah Paulson (44) zal niet te zien zijn in het nieuwe, negende seizoen van ‘American Horror Story’. Dat schrijft Variety. Tot nu toe was Paulson in elk seizoen van de reeks te zien, vaak in een hoofdrol.

Momenteel filmt Paulson de FX-serie ‘Mrs. America’. Daarna werkt ze met ‘American Horror Story’-bedenker Ryan Murphy samen aan de Netflix-serie ‘Ratched’, over zuster Ratched uit ‘One Flew Over the Cuckoo’s Nest’.

De actrice werd vijf keer genomineerd voor een Emmy voor haar rollen in ‘American Horror Story’. De serie is een anthologie, wat betekent dat er elk seizoen een nieuw verhaal met nieuwe personages wordt verteld. Paulson werd genomineerd voor haar werk in de seizoenen ‘Asylum’, ‘Coven’, ‘Freak Show’, ‘Hotel’ en ‘Cult’. Ze won ook een Emmy Award voor het eerste seizoen.

Het nieuwe seizoen zal ‘American Horror Story: 1984' heten en op 18 september in première gaan. Er is weinig geweten over het verhaal, al werd wel al bevestigd dat Emma Roberts opnieuw mee zal spelen. Er werd ook al een tiende seizoen aangekondigd. Dat zou in 2020 moeten verschijnen.