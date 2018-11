Sarah-Lynn Clerckx stapt uit ‘Familie’: “Iemand anders Louise zien spelen, zou echt pijn doen” JR

27 november 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Soapfans zagen haar als Louise opgroeien op tv, maar na veertien jaar verlaat Sarah-Lynn Clerckx (19) ‘Familie’. De lange draaidagen combineren met haar studies is niet meer mogelijk. En zo is 2018 een heftig jaar voor Sarah-Lynn, die ook de scheiding van haar ouders moest verwerken. “Het was moeilijk om dat te accepteren, maar intussen heb ik het een plaats gegeven”, zegt ze in Dag Allemaal.

Vrijdag zien we Louise op wereldreis vertrekken, omdat ze het allemaal even niet meer zo goed weet, en wat dingen op een rijtje wil zetten. “In de weken daarna komt ze nog wel een paar keer skypend in beeld, maar daarna is het gedaan”, aldus Sarah-Lynn.

Hoe moeilijk is het om Louise na al die jaren los te laten?

De laatste draaidag was heel lastig voor mij. De slotscène was net degene waarin Louise vertrekt, en ik moest de hele tijd mijn tranen bedwingen. Maar daarna heb ik alles losgelaten en eens flink gehuild. Beseffen dat ik al die mensen met wie ik ben opgegroeid niet meer ga terugzien, is heel moeilijk.

De collega’s zijn je toch komen ­troosten?

Ja, ik heb een boeketje bloemen gekregen en een fles cava. Heel lief.

Jij móest niet weg uit ‘Familie’, hé?

Nee, ik heb het zélf gevraagd omdat het te druk aan het worden is met mijn studies communicatiewetenschappen. Ik was dikwijls niet beschikbaar omdat ik moest blokken voor mijn examens of ander schoolwerk had, en dus werd het aandeel van Louise kleiner. Toen dacht ik: ik vind het superleuk om bij ‘Familie’ te draaien, maar eigenlijk lukt het me niet meer om dat te combineren, dus ik zou me beter eerst een jaar of drie op mijn studies focussen. En daarna zien we wel wat er verder gebeurt.

