Sarah Jessica Parker bekent: "Ik ben team Mr. Big"

24 januari 2020

09u42

Fans van de populaire jaren '90 serie 'Sex & The City' discussiëren er al jaren over: past het hoofdpersonage Carrie Bradshaw nu beter bij Mr. Big of Aiden? Sarah Jessica Parker (54), de vertolkster van de hippe New Yorkse journalist, heeft in een interview met de podcast 'The Bradshaw Boys' laten weten dat zij er wel uit is.

"Dit is natuurlijk een vreselijke vraag voor mij. Maar het antwoord is simpel, Mr. Big. Je kan niet zo lang een verhaallijn opvoeren om die vervolgens niet tot een gelukkig einde te laten komen. En ik ben zó dol op Chris Noth, die hem speelt," aldus Sarah Jessica.



Toch is ze ook van mening dat elke vrouw haar handjes zou mogen dichtknijpen met een man als Aiden, met wie Carrie in de serie bijna getrouwd was. "Ik ben ook gek op John Corbett en de manier waarop hij Aiden gestalte gaf. Maar uiteindelijk was het goed dat Carrie met Big eindigde, al was het heel leuk om de weg daar naar toe wat zijsporen te geven."