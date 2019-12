Sarah, de vrouw van Wout van Aert, over zijn ongeval: “Ik heb nog nooit zo hard geweend” MVO

03 december 2019

22u54 1 TV Eén week voor de geplande opnames met drievoudig wereldkampioen veldrijden Wout van Aert bleek dat hij niet te gast kon zijn in ‘Het Huis’ omdat hij toch de Tour de France zou rijden. Tijdens de tijdrit rond het Franse Pau kwam Wout zwaar ten val. Daardoor eindigde zijn Tour vroegtijdig. Vier weken na de valpartij konden dan toch opnames gemaakt worden voor. “Ik ben blij dat ik mee mag. De verveling begint toe te slaan”, zegt Wout wanneer Eric Goens hem thuis komt ophalen.

Het blijft moeilijk voor een wielrenner om over valpartijen te spreken, om de confrontatie aan te gaan. Ook voor Wout van Aert: “Je kunt niet met het gedacht rijden dat je weet dat er een accident kan gebeuren. Daar mag je niet aan denken want dan verlies je ook alle mooie dingen van de koers. We moeten over iets anders praten. Als we er niet over praten, dan bestaat het niet.”

Wout van Aert krijgt in ‘Het Huis’ bezoek van zijn vrouw Sarah. Sarah en Wout zijn één. Sarah wordt ziek als Wout ziek is. Ze is een toonbeeld van opoffering voor haar kampioen. Sarah stond dan ook aan de meet bij het ongeval in Pau. “Ik had een heel slecht gevoel die dag. Ik wou mijn schrik niet op hem overbrengen. Hij wil koersen en winnen.” Of ze blij zal zijn als zijn laatste koers is gereden, wil Eric Goens nog weten.

“Als hij dan alles heeft gewonnen dat hij wil winnen...”, klinkt het. “Ja, ik denk het wel."