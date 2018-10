Sanne over haar 'verboden liefde' voor Erik: "Op alle foto's waren mijn ogen uitgebrand" KDL

02 oktober 2018

10u52

Bron: VRT 3 TV Zij was 17 en ging nog naar school, hij was 39 en had een vrouw en twee kinderen. De verboden liefde van Erik & Sanne zorgde destijds voor een schokgolf in Vlaanderen. Maar hoe kijkt het koppel daar nu op terug? Ze vertelden het aan Cath Luyten in 'Buurman, wat doet u nu?'.

"Ik reed op mijn fiets door Bornem toen ik plots allemaal affiches van Story aan krantenwinkels zag hangen met daarop 'de verboden liefde' en een foto van Erik en mij", vertelt Sanne. "We wisten niet dat ze het nieuws gingen uitbrengen. We hadden ook geen geheimen, maar het was nog heel pril. Voor Erik ook, er stond heel veel op het spel. En op al die affiches waren mijn ogen uitgebrand met een sigaret. Ik kwam nadien op school toe en het werd daar stil. En ik zei: 'goeiemorgen'. Toen was het duidelijk: ik heb gekozen en vrienden zal ik hier niet meer hebben. Ik heb geen moment gedacht: hier gaan we niet mee door."

Ook Erik deed zijn zegje over de hele heisa destijds. "Ik ben heel snel verliefd geworden op Sanne, maar ik heb dat in het begin zoveel mogelijk van mij af proberen te zetten. Dat is voor mij een heel moeilijke periode geweest omdat ik natuurlijk al een heel toffe vrouw had en twee fantastische dochters heb." De zanger geeft ook toe dat hij erg heeft afgezien toen het nieuws van zijn relatie met Sanne naar buiten kwam.