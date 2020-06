Sandrine André over afscheid nemen: “Het doet pijn, maar brengt ook mooie herinneringen mee” Redactie

12 juni 2020

15u31

Bron: VTM 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Sandrine André overloopt deze week in ‘‘t Zit In De Familie’ vijf momenten waarop er afscheid genomen moest worden in ‘Familie’-land. “Afscheid nemen doet pijn, maar afscheid brengt ook mooie herinneringen”, zegt ze.

Aflevering gemist? Bekijk de uitzendingen via VTM GO.

BEKIJK OOK: Op de set van ‘Familie’ verspreken de acteurs zich al wel eens. Omdat bloopers zó leuk zijn, geven we er nog een paar extra cadeau.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.