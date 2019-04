Sandra Oh legt uit waarom ze nooit meer naar ‘Grey’s Anatomy’ zal terugkeren SD

02 april 2019

21u50

Bron: People 0 TV Actrice Sandra Oh (47) zal nooit meer te zien zijn in ‘Grey’s Anatomy’. Dat heeft de actrice zelf gezegd. Ze was tien seizoenen lang te zien in de ziekenhuisserie als dokter Christina Yang.

“Jullie blijven me maar die vraag stellen”, zei Sandra Oh toen haar gevraagd werd of ze ooit terug zou keren naar ‘Grey’s Anatomy’. “Kijk, creatief gezien ben ik verder gegaan met mijn leven. Ik weet en apprecieer dat de fans erg veel van Christina houden en dat de show Cristina levend houdt, maar voor mij is ‘Killing Eve’ (haar huidige tv-show, red.) nu mijn thuis”, vervolgde ze. “Dit is waar ik ben. Ik ben Eve en ik ben van plan om hier zo lang te blijven als de show toelaat. En dat is de enige plek waar ik wil zijn.”

Slecht nieuws dus voor ‘Grey’s Anatomy’-fans, al komt Ohs antwoord niet helemaal als een verrassing. Al in 2017 vertelde de actrice dat de kansen dat ze naar het Grey Sloan Memorial Hospital zou terugkeren, erg klein waren. “Ik weet het niet. Het zou juist moeten aanvoelen.”