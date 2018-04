Sandra Bekkari geeft tips voor gezonde tussendoortjes in 'Open Keuken' SD

23 april 2018

11u05 0 TV De zomer lonkt, de dikke truien gaan op zolder en iedereen begint te dromen van een bikini body. Goed nieuws, want in 'Open Keuken' geeft Sandra Bekkari deze week inspiratie voor een gezond ontbijt en enkele tussendoortjes. Een stapel American pancakes, een pittige hummusdip of een verfrissend ijsdrankje: gezond én lekker.

Vanavond maakt Sandra iedereen warm voor kikkererwten, een ingrediënt dat niet alleen lekker, maar ook enorm veelzijdig en voedzaam is. Ze gebruikt de kikkererwten in een ovenschotel met gevulde aubergines met ricotta en tomatensaus. Nadien bereidt ze een hummus on the go. “Twee gerechten waar je helemaal van opkikkert!”

Hotdogliefhebbers opgelet, want dinsdag maakt Sandra haar versie van een over-the-top ‘haute dog’, met gepofte zoete aardappel en veel groenten. Nadien zorgt ze voor verfrissing met een ijsdrankje van banaan en bessen.

Woensdag staan twee zomerse en zuiderse gerechten op het menu: groententortilla’s met paprika en spinazie in een handig meeneemformaat en gegrilde zeeduivel met mango, komkommer en een zomerse yoghurt-citroendressing.

Donderdag schotelt Sandra een gezond ontbijt voor: Amerikaanse pannenkoeken met aardbeien en ricotta. “Pannenkoeken eten én op je lijn letten, fantastisch toch?” Een frisse smoothie op basis van peer en matcha en een portie edamamebonen maken de dag compleet.

Vrijdag ten slotte droomt Sandra al weg naar het bbq-seizoen met een recept voor lamspiesjes met gegrilde nectarines. Daarna maakt ze een koud soepje op basis van komkommer, ananas en avocado.

'Open Keuken', elke weekdag om 18 u. bij VTM.