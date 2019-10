Exclusief voor abonnees Sander Gillis houdt van z’n ‘eeuwige’ studentenleven: “Geen lief, geen huis, geen carrièreplan, geen probleem” Redactie

11 oktober 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV “De dag dat ik me afvraag waarom ik in een schapenpak sta te blaten, moet ik stoppen met Ketnet”, zegt hij in Dag Allemaal. Maar dat moment is voor Sander Gillis (27), die nu ook vliegende reporter is in ‘Vandaag’, nog altijd niet gekomen. Moet ik volwassen worden? Waarom? Ik amuseer me rot.”

Quasi geruisloos is Sander Gillis aan een gestage opmars bezig bij de VRT. Al zeven jaar vaste waarde bij Ketnet, en door Peter Van de Veire al genoemd als z’n gedroomde opvolger bij MNM. En nu is hij dus ook vier dagen per week in ‘Vandaag’ te zien als de reporter die overal te lande mensen aanspreekt over actuele onderwerpen. Al kreeg hij daar voor het eerst wel te maken met tegenwind.

“Ik geef toe dat het begin moeizaam was”, zegt Sander met een gezond oog voor zelfkritiek. “We hadden de rubriek vooraf uitvoerig getest, waarna ik een weekje verlof nam. Er terug inkomen, was lastiger dan verwacht. Van de eerste week ben ik dus ook niet echt tevreden.”

En laat dat net die week zijn dat critici ‘Vandaag’ met een vergrootglas aan het bekijken waren.

(knikt) Iedereen had dan ook meteen z’n mening klaar. Nu, ze hadden mij daarop voorbereid, hoor. Dat het wel eens anders zou kunnen worden dan m’n werk voor Ketnet, waar ik eigenlijk nooit kritiek op krijg. Ik heb me de commentaren dan ook niet al te hard aangetrokken. Buiten die eerste dag misschien. Die scherpe reacties. Die waren... niet zo plezant.

