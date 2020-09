Samuel L. Jackson herneemt rol Nick Fury in nieuwe Marvel-serie SDE

26 september 2020

14u00

Bron: ANP 0 TV Samuel L. Jackson (71) is nog niet klaar met de rol van Nick Fury. De acteur kruipt voor een nieuwe Marvel-reeks van Disney+ opnieuw in de huid van de spion, meldt Variety.

Details over de reeks zijn nog niet bekendgemaakt. Kyle Bradstreet zou de serie schrijven en uitvoerend producent ervan zijn. Jackson speelde Fury in 2008 voor het eerst, na de aftiteling van de eerste ‘Iron Man’-film. De acteur was recent te zien in films als ‘Spider-Man: Far from Home’, ‘Avengers: Endgame’ en ‘Captain Marvel’.

Het is de zoveelste nieuwe Marvel-serie die binnenkort te zien zal zijn op Disney+. Zo verschijnt ‘WandaVision’ nog dit jaar en staan ‘The Falcon and Winter Soldier’ en ‘Loki’ voor volgend jaar gepland. Ook zijn de series ‘She-Hulk’, ‘Hawkeye’, ‘Moon Knight’ en ‘Miss Marvel’ in de maak.

Recent maakte Disney nog bekend dat de release van enkele Marvel-films, waaronder ‘Black Widow’ en ‘Eternals’ uitgesteld zouden worden. Ook enkele andere films, zoals ‘West Side Story’ en ‘Death On The Nile’, krijgen een latere releasedatum.

Lees ook:

Disney stelt ‘Black Widow’ een jaar uit, waardoor ook alle andere Marvel-films naar achter schuiven

Disney+ deelt eerste trailer van gloednieuwe Marvel-reeks ‘WandaVision’