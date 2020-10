Sam ‘Otter’ Bettens achter de schermen van ‘The Masked Singer’: “Bijna niet in België geraakt” Redactie

03 oktober 2020

15u53 0 Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

In ‘The Masked Singer’ werd Otter gisteren ontmaskerd als Sam Bettens. Maar hoe ging het er eigenlijk aan toe achter de schermen? Dat kan je zien in ‘Behind The Mask’ op VTM Go, waarin Sam zijn reis naar België vlogt - die bijna niet was doorgegaan - en ook de eerste kennismaking met zijn pak te zien is. “Van een heel ander niveau dan ik had verwacht”, klonk het.