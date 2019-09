Sam Louwyck uit ‘Eigen Kweek’ wordt jurylid in ‘Dancing With The Stars’ MVO

09 september 2019

07u10

Bron: NB 0 TV ‘Eigen Kweek’-acteur Sam Louwyck (53) wordt jurylid in het nieuw seizoen van ‘Dancing With The Stars.’ Dansen is zijn passie, al was hij er bijna mee gestopt vanwege alle vooroordelen.

“Een janet. Zo noemden verschillende mensen me toen ik pas begon met dansen”, zegt hij in het Nieuwsblad. “Ik was zestien en een forse bonk die tot dan toe altijd op hoog niveau aan roeisport had gedaan. Maar ik wou een nieuwe uitdaging.”

Hij was er vanwege alle negativiteit bijna mee gestopt. “Tot ik op het toenmalige Torhout/Wercher Peter Gabriel zag optreden. Hij maakte een straffe, sierlijke indruk op het podium. Jaren later heb ik hem dat zelf kunnen vertellen. Hoe ik het gezeur beu was, maar hij me de kracht had gegeven om door te gaan.”

Louwyck mag binnenkort onder andere Julie Vermeire, Kelly Pfaff, Christoff en Viktor Verhulst beoordelen.