Sam komt terug in 'Thuis': bevallingsverlof An Vanderstighelen is voorbij

23 augustus 2019

06u00 0 TV Het duurt nog een tijdje voor de kijker het op tv zelf kan vaststellen, maar Sam komt weer thuis in ‘Thuis’. Agent Tim moest haar lange tijd missen omdat het personage van An Vanderstighelen (41) tijdelijk naar het buitenland was verhuisd om haar moeder te verzorgen.

Die was daar na een verkeersongeval in een ziekenhuis beland. Een vreemde verhaalwending, maar de actrice moest een tijd uit beeld verdwijnen omdat ze zwanger was van haar eerste kindje en haar personage niet. De baby is ondertussen geboren en het zwangerschapsverlof van de actrice zit er op. Gisteren stond een glunderende An voor het eerst in drie maanden weer op de set met Jeroen Lenaerts, haar tv-partner en vaste tegenspeler.

Het duurt nog wel even voor de kijker de thuiskomst en reünie zal zien, want de scène komt pas over drie maanden op tv. “Mijn eerste dag terug op de set voelt een beetje als een eerste schooldag: een klein beetje stress, maar tegelijk ben ik enorm blij om er terug in te vliegen”, zegt An. “Het doet deugd om terug op de set te staan, zeker na zo’n warm welkom van alle collega’s. En eigenlijk is er niet zoveel veranderd, buiten dat mijn tv-dochtertje Hannah ineens een stukje groter is geworden. (lacht) Bij deze kan ik ook iedereen die zich zorgen maakte om Sam gerust stellen: ze komt terug thuis. En ik heb veel goesting om de Sam in mij weer naar boven te halen!”