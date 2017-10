Sam Gooris vergeet zijn eigen teksten in de 'Slimste Mens' TK



VIER

Vanavond mag Sam Gooris plaatsnemen naast Marc-Marie achter de jurytafel van de Slimste Mens. Zijn Nederlandse collega is een beetje in de war met al die muzikanten in de ruimte, maar Sam blijkt niet echt een grote hulp om verwarring te vermijden.

VIER Sam Gooris en Marc-Marie Huijbregts