Sam Gooris en André Hazes worden jurylid in 'The Voice Senior': "Zangles geven? Nee, dat zou niet goed komen"

26 november 2019

00u00 0 TV In januari starten de opnames van het tweede seizoen van 'The Voice Senior'. Walter Grootaers behoudt zijn plekje in de jury, maar hij krijgt drie nieuwe collega's: Karen Damen, André Hazes en - misschien wel de meest verrassende - Sam Gooris. "Ik weet hoe je een publiek meekrijgt. Maar hen zangles geven? Nee, dat zou niet goed komen", lacht hij.

Het is nog even wachten op het tweede seizoen van 'The Voice Senior', maar de jury van de talentenjacht voor 60-plussers is er al klaar voor. Walter Grootaers blijft op post, maar Natalia, Dana Winner en Helmut Lotti maken plaats voor kersvers VTM-gezicht Karen Damen, koning van het levenslied André Hazes en de sympathiekste aller podiumbeesten: Sam Gooris. Een verrassing van formaat, vond ook Sam zelf. "Ik weet niet waarom ze mij gevraagd hebben, maar ik heb er echt niet lang over moeten nadenken", zegt hij. "Ik ben vereerd dat ze aan mij gedacht hebben, en ik kijk er enorm naar uit. Vooral omdat ik samen met Walter Grootaers in de show zit. Wij kennen elkaar vrij goed, en ik ga vooraf zeker nog eens met hem afspreken om goede raad te vragen."

Met overtuiging

Vorig jaar won John Leo, de artiestennaam van Leo Geudens, de wedstrijd op 66-jarige leeftijd. Hij werd gecoacht door de Kreuners-zanger, die met zijn 64 lentes ondertussen zelf zou kunnen deelnemen aan de talentenjacht. "Maar ik voel mij zeker niet te jong om coach te zijn in 'The Voice Senior'", aldus de 46-jarige Gooris. "Ik kan alleen voor mezelf spreken, maar naar mijn optredens komen mensen van 7 tot 87 kijken. Ik ga het eerlijk gezegd allemaal op mij laten afkomen. Ik ga op mijn gevoel en op mijn gehoor af." Al zijn zangkunsten niet alles, vindt Sam. "Ik hoor het wel wanneer iemand juist of vals zingt. Maar op zich is dat niet het belangrijkste. Het gaat er vooral om dat iemand een nummer met overtuiging kan brengen en er iets van zichzelf in legt. Vooral de nummerkeuze is heel belangrijk. Ik ga niemand dwingen om een liedje te zingen waar hij of zij zelf niet achter staat, want dat marcheert niet."

Gooris staat vooral bekend als entertainer, het is hem bekend dat er veel mensen twijfelen aan zijn zangtalent. Het feit dat hij nu anderen gaat coachen, lijkt de critici nog meer munitie te geven voor een spervuur aan opmerkingen. "Ik weet van mezelf wat ik kan en wat ik niet kan, maar ik ga me met een heel goed team omringen. Ik wil de kandidaten gewoon bijbrengen dat ze zich moeten amuseren. Of je nu de beste zanger bent of niet, dat maakt niet uit. Wat je op een podium doét, dat is belangrijk. Als ik die mensen zangles zou moeten geven, dat zou niet goed komen. (lacht) Daarvoor ga ik mij dus laten bijstaan door een superteam. Maar ik sta al dertig jaar op een podium, ik weet hoe je een publiek meekrijgt. De mensen thuis moeten ook met een goed gevoel voor hun tv zitten en zich amuseren, hé."

Bijleren

Of Sam nu ook ambities heeft om te coachen in de 'echte' 'The Voice'? "'The Voice Senior' is voor mij ook een échte 'The Voice', zenne. Ik heb de wedstrijd vorig jaar op tv gevolgd, en het is niet omdat de deelnemers een bepaalde leeftijd hebben, dat ze het minder goed doen. Het is echt zonde dat je van sommigen achteraf niks meer hoort. Ik maak dat ook bijna elke week mee op een Vlaams podium. In feestzalen en -tenten te velde staan vaak oudere artiesten op het podium. En ik merk elke keer dat ik nog heel wat kan bijleren van die mensen. Ik kijk er al naar uit om met de kandidaten samen te werken."

André Hazes: “Er zijn genoeg oudere stemmen die we moeten horen”

Niet alleen Sam Gooris staat voor zijn vuurdoop als coach in ‘The Voice Senior’, ook voor André Hazes is het allemaal nieuw. De jonge koning van het levenslied is dan misschien nog maar 25, hij vindt dat er nood is aan een oudere generatie zangers. “Zij hebben al genoeg meegemaakt en kunnen echte verhalen vertellen.”

Sinds zijn ultieme meezinger ‘Leef’ en zijn docusoap ‘André Hazes: ik haal alles uit het leven’ is de Nederlander ook bij ons razend populair. Een keuze als coach was misschien niet echt te verwachten, maar twijfelen aan zijn deelname moest hij niet. “Ik heb geen seconde getwijfeld toen ze het me vroegen”, aldus Hazes. “Er zijn genoeg oudere stemmen die we nog moeten horen. Die hebben veel meegemaakt, kunnen echte verhalen vertellen. Dus dat is zeker nodig.”

Lief en zacht

Zelf gaat Hazes vooral letten op het gevoel dat de kandidaten overbrengen. “Een artiest kan alle noten perfect zingen en mij niet raken. Terwijl iemand die niet 100% zuiver zingt maar wel vanuit zijn hart, mij kippenvel over mijn hele lichaam kan geven.” Dat kippenvel kan er bij Belgische artiesten komen door een zachte aanpak. Die verschilt volgens de zanger van zijn eigen Nerderlandse collega’s. “Voor mij klinkt een Belgische artiest lief en zacht, liefdesliedjes kunnen ongelooflijk binnenkomen. Wij in Nederland zingen eerder fel en hard. Al is de boodschap aan het eind wel hetzelfde.”

Zijn nieuwe collega’s Walter Grootaers en Sam Gooris kent André nog niet, maar met Karen Damen heeft de zanger wel een klik. “Ze is een vriendin van mij uit het vak, dus ik kijk er erg naar uit om dit te mogen doen met haar. Door de andere coaches laat ik mij graag verrassen.”