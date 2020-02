Sam Bettens herbeleeft zijn jeugd in ‘Groeten Uit’: "Ik wilde zijn als mijn broer" Redactie

18 februari 2020

00u00 0 TV Vanavond is Sam Bettens (47) met zijn gezin te zien in 'Groeten uit'. Een bijzonder moment voor de zanger, die het jaar 1984 nog als Sarah meemaakte. "De gedachte dat ik mijn puberjaren als jongen voor altijd kwijt ben... Dat knaagt."

Sam, zijn vrouw Stef en hun gezin reizen voor het VTM-programma terug naar 1984. "Naast de generatiekloof was er een gigantische cultuurkloof", zegt de Rex Rebel-zanger. "Stef en ik hebben twee oudere en twee jongere kinderen. Ze groeiden op in de VS, dus veel dingen uit het Vlaanderen van de jaren 80 hadden ze nog nooit gezien."

Sam heette in 1984 nog Sarah. "Ik was twaalf en naar mijn gevoel nog redelijk naïef en onschuldig. Dat maakte ik vanaf mijn veertiende goed toen ik uit ramen begon te klimmen en zo. Ik herinner me dat ik na school op m'n BMX sprong en ging fietsen in de bossen. Of voetballen met m'n broers, typische jongensdingen."

Veel signalen

Of hij toen al wist dat hij vanbinnen een jongen was? "Ik denk niet dat ik daar toen de woordenschat voor had. Ik wist niet dat er iets als 'transgender' bestond, zeker niet van vrouw naar man. Maar met wat ik nu weet, besef ik dat er veel momenten en signalen waren dat ik iemand anders wilde zijn. Ik wilde zijn als mijn broer en kunnen voetballen in een échte ploeg, in plaats van aan de zijkant te staan."

"De gedachte dat ik mijn puberjaren als jongen voor altijd kwijt ben... Dat knaagt. Als tiener verwacht je spannende dingen mee te maken, en zijn er de lichamelijke veranderingen. En ik moest me erbij neerleggen: 'Oké, ik ben een meisje.'"

'Groeten uit’, VTM, 20.35 uur