Exclusief voor abonnees Saïd Boumazoughe uit ‘GR5’: "Het doet deugd dat ik nu niet enkel door de politie word herkend op straat” Jean D’hont

12 april 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV “Eindelijk een volwaardige rol voor iemand van een andere origine”, zegt Saïd Boumazoughe (33), Asim in de Eén-reeks ‘GR5’ op zondagavond, in Dag Allemaal. Ooit hoopt de acteur met Marokkaanse roots een Ensor te winnen. "Die zou ik aan m’n overleden vader opdragen. Hij is m’n grote voorbeeld.”

In ‘GR5’ zagen we dat niet iedereen van het wandelgezelschap opgezet is met de komst van de voormalige Syriëstrijder Asim. Vooral Lisa’s vader Piet niet. Hij had er destijds voor gezorgd dat de relatie tussen Asim en z’n dochter op de klippen liep. Voor Saïd ­Boumazoughe, die we kennen uit ‘Patser’ - de film van Adil El Arbi en Bilall Fallah - en z’n deelname aan ‘De Slimste Mens’, is het zijn eerste hoofdrol in een reeks van dit kaliber. “Ik ben blij dat ik eindelijk serieus genomen word als acteur”, zegt hij. “Nu kan ik laten zien dat ik meer kan spelen dan de hyper­actieve Volt in ‘Patser’. Volt was vooral een uitvergroting van ­mezelf.”

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis