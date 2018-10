Sacha Baron Cohen, Tom Cruise of Richard Gere: de beste tv-tips voor het weekend DBJ

05 oktober 2018

16u39 1 TV Oef, het is weekend. Een avondje uit kan natuurlijk altijd, maar wat is er beter dan gezellig neerploffen in de zetel met een leuke film of serie? Wij zetten de beste tv-tips van het weekend voor jou op een rij.

Who is America? (6/10, Canvas, 21u25)

Sacha Baron Cohen is terug in Amerika, en nog wel in veelvoud ook. Aan de hand van vier nieuwe typetjes probeert de 46-jarige Britse komiek, ook bekend als Ali G, Borat en Brüno, in de tv-serie Who is America? het ware gezicht van Amerika te laten zien.

An Officer and a Gentleman (7/10, VIJF, 20u25)

Een man in een wit officierspak die op zijn grote liefde afstapt, haar tijdens haar werkuren opneemt en zo de fabriek uitwandelt. De slotscène van 'An Officer and A Gentlemen' is zó romantisch dat Richard Gere het alle mannen sinds 1982 moeilijk maakt om nog romantisch uit de hoek te komen. Gere had de rollen sindsdien voor het uitkiezen.

Godzilla ( 7/10, Q2, 22u40)

Het idee van een gigantisch reptiel dat de straten van een grote stad onveilig gaat al mee sinds het jaar 1954. Toen zag Godzilla voor het eerst het levenslicht in Japan. Deze remake uit 1998 is van alle Amerikaanse de beste. Sit, back, relax en vergis je niet: Size Dóes Matter.

Mission Impossible: Ghost Protocol ( 8/10, VTM, 20u35)

De zesde 'Mission Impossible' speelt momenteel in de zalen en die is niet zo goed als deze. De verhaallijn in deze vierde uit de reeks zigzagt van hier naar daar, maar de scène waarbij Tom Cruise met één 'plakhandschoen' in Dubai aan het hoogste gebouw ter wereld hangt, is zonder overdrijven adembenemend.

Belpop: Jacques Brel ( 8/10, Canvas, 21u50)

Zijn vader was een fabrieksbaas en dus had Jacques Brel (1929-1978) geen oncomfortabel leven in het verschiet. Toch koos hij vrouw en kind achter te laten om naar Parijs te vertrekken en voor de muziek te kiezen. Geen compromissen. De eerste jaren kreeg hij geen voet aan de grond en zag niets dan zwarte sneeuw.