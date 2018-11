Saartje Vandendriessche zorgt voor vuurwerk in ‘De Slimste Mens’: het beste uit aflevering 16 Mark Coenegracht

12 november 2018

22u51

Bron: VIER 0 TV De vijfde Slimste Mens-week is met vuurwerk gestart. Dat was hoog nodig na het gesukkel vorige week met onze Nederlandse vrienden. Aan hen moet Erik Van Looy niet langer de vraag stellen of ze de Slimste Mens kunnen worden, maar wel of ze het tv-spelletje al dan niet kenden. Die vraag moest hij alvast niet stellen aan nieuwkomer Saartje Vandendriessche. Komen, zien en winnen. Zo kan het ook.

Vuurwerk altijd verzekerd met Saartje ‘open boek’ Vandendriessche, die haar debuut bij ‘De Slimste Mens’ niet miste. Natuurlijk was ze meteen het mikpunt van het juryduo Brusselmans-Cooke die wel wat wilden vertellen over haar leren broek en het haast doorzichtige gordijnstof van de blouse die ze droeg. Ze zorgde voor een handvol bijzonder opmerkelijke en/of grappige en bevreemdende opmerkingen, maar speelde zichtbaar ook zeer geconcentreerd wanneer het nodig was. Het resultaat: een quiz die ruim 66 minuten duurde, met een handvol te gekke en dwaze momenten, maar met spanning aan het slot. En met een bijzonder bevreemdende finale, waar de zenuwen schijnbaar zowat elke hersenactiviteit bij Boris en Hakim uitschakelde. Uiteindelijk klaarde Boris vooralsnog de klus. Hij mag naar een zevende deelname.

(lees verder onder de video)

‘De Slimste Mens ter Wereld’ blijft vooralsnog een pienter uitgevonden tv-programma. Nergens anders ter wereld zal er vanuit het publiek geapplaudisseerd worden voor een minuutje gewauwel over ‘leren pijpen’. Evenmin zal een paar minuten dure zendtijd besteed worden aan een uitgebreide uitleg over de werking van een Japans toilet, waarbij het ‘poepeholleke’ eerst wordt afgespoeld en dan wordt droog geblazen. Nee, we lagen echt niet dubbel van het lachen. En Saartje had het helemaal bij het rechte eind toen ze vreesde dat iedereen haar gek zou verklaren nadat ze met uitgestreken gezicht had verklaard dat bomen een antwoord geven als je hen een vraag stelt en je lang genoeg wacht. “De dwangbuis alsjeblieft”, was de reactie van Brusselmans. Dat Vandendriessche uit de biecht klapte en vertelde hoe de productie van ‘Gert Late Night’ met handig monteren haar liet zeggen dat ze ‘een beest is in bed’ was wél opmerkelijk.

Of we ook nog konden of wilden lachen met de reclame die in de uitzending zat? De vraag over het multitalent dat Jonas Van Geel gaat vervangen in de Studio 100-musical ’40-45’ kon nog. Vooral omdat het pijnlijk was dat de kandidaten niet wisten dat James Cooke die klus gaat klaren. En de klassieker van Brusselmans die wat promo mocht maken voor zijn nieuwe boek, konden we ook nog slikken. Dat James volgend jaar dan weer een musical maakt, was er net over wegens te veel van het goede.

(lees verder onder de video)

De leukste quotes

Herman Brusselmans (over de leren broek van Saartje): “Als ge een leren broek hebt, hebt ge ook leren pijpen”. Waarop Hakim: “Als ik win zal ik ook een leren broek dragen”. En dan James: “Oké, dan zal ik u leren pijpen.”

Herman Brusselmans (maakt reclame voor zijn boek ‘Achter een struik’): “Ik had James ook graag een boek willen geven, maar er staan woorden in met meer dan twee lettergrepen.”

Saartje (over de interviewtechniek van James Cooke die Saartje in ‘Gert Late Night’ liet zeggen dat ze een beest is in bed): “Hij zegt zijt gij een beest in bed? Ik zeg wat versta jij onder een beest in bed? En dan zegt hij ja, gewoon of ge wat beweegt en het initiatief neemt. En ik zeg, in dat geval ben ik een beest. Maar dat tussenstuk knippen ze er uit. Zo is het gebeurd.”

Erik Van Looy (nadat wordt verteld dat James Cooke in ’40-45’ gaat meespelen): “Waren de echte acteurs op?”

Saartje: “We zijn begonnen met Sipwell en eindigen met poepeholleke.”

(lees verder onder de video)

Kantelmomenten

Saartje Vandendriessche maakt in ‘3-6-9’ meteen duidelijk dat ze wil meespelen en liefst wil winnen.

In de ‘Open deur’-ronde pikt Saartje wat tijd in van Boris, Hakim verspeelt vooral veel tijd, maar Saartje kan haar vraag van Adil El Arbi nauwelijks beantwoorden. Saartje en Boris puzzelen sterk, Hakim erg zwak. Maar die laatste raast door de fotoronde. Ook Boris en Saartje doen het goed.

Boris opent goed in de filmpjesronde, maar Saartje maakt optimaal gebruik van de Tour-zwakte van Hakim. Saartje speelt rustig uit, al vergeet ze het woord ‘Oscar’.

In de finale knoeien de heren er op los. Op negen vragen kan Hakim maar zeven goede antwoorden bedenken. Boris doet het net iets minder slecht en haalt twaalf goede antwoorden.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Saartje Vandendriessche 474 sec.

2. Boris Van Severen 313 sec.

3. Hakim Chatar 306 sec.

De stand

1. Julie Colpaert 12 deelnames, 8 overwinningen, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Boris Van Severen 6 deelnames, 4 overwinningen, 2 finales gewonnen

3. Viktor Verhulst 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

4. Michèle Cuvelier 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

5. Omar Souidi 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

6. Saïd Boumazoughe 3 deelnames, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

7. Hakim Shatar 3 deelnames, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

Nieuwkomer

Acteur en ‘Radio Gaga’-gezicht Dominique Van Malder