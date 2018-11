Saartje Vandendriessche toont haar competitieve aard: het beste uit aflevering 17 van ‘De Slimste Mens’ Mark Coenegracht

13 november 2018

22u50 0 TV Ze had nog geen bijnaam toen ze aan haar tweede aflevering van ‘De Slimste Mens’ begon. Ruim 66 minuten later was dat probleem helemaal opgelost. Voortaan mag de ex-omroepster van de VRT en van VT4 ook aangesproken worden als ‘Barbaartje’, ‘Schuurtje’, of ‘Schaartje’. Maar liefst van alles als ‘Winnaartje Vandendriessche’. Nog maar twee deelnames ver en al twee overwinningen op een rij.

Een vrouw die twee mannen de loef afsteekt. Er zit deze week duidelijk muziek in ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Saartje Vandendriesschie was opnieuw grappig en heel erg gefocust op het spel. En dus voor de tweede keer op rij duidelijk winnaar van de quiz. Grappige nieuwkomer Dominique Van Malder werd meteen naar huis gespeeld. Door, uiteraard, Boris Van Severen, die met succes al zeven afleveringen overleefde, maar wel spel na spel iets minder fris wordt. Nu uitgeschakeld worden is evenwel geen ramp meer. De acteur is zeker van een hoge plaats in de finaleweken.

Hoog humorniveau in deze zeventiende aflevering, met Sven de Leijer die een staaltje van welsprekendheid weggaf bij aanvang van de quiz, Bart Cannaerts die vooral moest lachen met de grappige insteken van Dominique Van Malder en de ongekunstelde oprechtheid van Saartje. Die gaf van jetje toen het over stierenarena’s ging. “Als zo’n toreador gespiest wordt in zijn kruis door een stier, dan heb ik, echt waar, een goeie dag. Echt, daar kan ik oprecht van genieten. Echt waar”, aldus Saartje, die dankzij Bart Cannaerts meteen de bijnaam ‘Barbaartje’ toegeschoven krijgt. Eerder was ze ook al tot ‘Schuurtje’ gebombardeerd nadat ze bekende dat ze graag schuurt tijdens een trage dans op de dansvloer. Gelukkig ging ze ook als ‘Winnaartje’ naar huis, nadat ze de concurrentie vakkundig in de filmpjesronde door de vleesmolen had gedraaid.

De leukste quotes

Dominique Van Malder (komt nog even terug op de uitspraak van Saartje, die antwoorden vindt bij bomen): “Ik vind vooral antwoorden in de frigo.”

Bart Cannaerts (nadat Saartje had verteld dat ze ooit gevoetbald heeft met een ploeg met enkel lesbische dames): “Jij bent niet lesbisch? Anders was het Schaartje Vandendriessche.”

Sven de Leijer: “Ik kan nog een goeie mop vertellen over bacteriën, maar ik wil ze niet verspreiden.”

Dominique (nadat Bart Cannaerts tevergeefs als een soort vogel ‘Laat het gras maar groeien’ heeft gefloten): “Dat haalt de montage niet.”

Kantelmomenten

Boris Van Severen is niet in de beste quiz-conditie en kijkt al snel tegen een achterstand op.

In de puzzelronde verliest Saartje veel tijd. Ze vindt alle antwoorden, maar houdt toch slechts 23 seconden extra over.

In de fotoronde knalt Boris er weer keihard tegenaan. Saartje doet het even goed. Enkel Dominique scoort minder en ruilt zo zijn eerste plaats voor een laatste plaats. Er is wel slechts 35 seconden verschil tussen de kandidaten.

De fillmpjesronde maakt alweer het verschil. Dominique opent met een vijf op vijf. Boris faalt volledig en ziet hoe Saartje met 90 seconden wegloopt. Ze speelt nadien simpel uit.

In de finale blokkeert Dominique volledig. Hij scoort welgeteld vijf goede antwoorden op zeven vragen. Boris werkt eerst zijn aanzienlijke achterstand weg, laat zich dan vakkundig zakken en speelt simpel uit.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Saartje Vandendriessche 372 sec.

2. Dominique Van Malderen 313 sec.

3. Boris Van Severen 219 sec.

De stand

1. Julie Colpaert 12 deelnames, 8 overwinningen, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Boris Van Severen 7 deelnames, 4 overwinningen, 3 finales gewonnen

3. Viktor Verhulst 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

4. Michèle Cuvelier 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

5. Omar Souidi 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

6. Saïd Boumazoughe 3 deelnames, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

7. Hakim Shatar 3 deelnames, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

Nieuwkomer

Presentatrice Rani De Coninck