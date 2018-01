Saartje Vandendriessche in tranen: "Ik ben zó hard verschoten" DBJ

In haar nieuwe programma 'Op de man af' neemt Saartje Vandendriessche het elke week op tegen een bekende man in onderlinge opdrachten. In de eerste aflevering was dat acteur Rik Verheye. Met hem ging ze Bangerstox-racen, een tak van de autosport waarin botsen is toegestaan en klappen krijgen onvermijdelijk is. Van de eerste botsing, tegen een muur, is Saartje helemaal ondersteboven.

