Saartje Vandendriessche en Otto-Jan Ham highlinen voor ‘Op De Man Af’: "Deze opdracht lijkt echt onmogelijk" Isabelle Deridder

09 augustus 2019

00u00 0 TV Tegenvallende weersomstandigheden, strak gespannen zenuwen en een al even strak gespannen touw op tien meter hoogte: dat is waar Saartje Vandendriessche (44) en Otto-Jan Ham (40) gisteren mee af te rekenen kregen in Namen. De twee waaghalzen sloegen aan het highlinen voor het nieuwe seizoen van 'Op de man af', het Eén-programma waarin Saartje elke aflevering een bekende man uitdaagt.

Het ging gisteren nog maar om een oefenronde, want de echte uitdaging, waarbij Saartje en Otto-Jan in Frankrijk op zo'n 120 meter hoogte gaan highlinen (balanceren op een strak gespannen touw), moet nog komen. Toch was hun 'opwarmertje' in Namen - op tien meter hoogte - al behoorlijk indrukwekkend. Zeker als je weet dat het duo pas vorige week is beginnen te trainen op een hoogte van een halve meter. "Ik was zo onnozel om zelf met dit voorstel af te komen", zegt Otto-Jan. "Dat leek mij een interessante discipline. Omdat er al heel wat dingen gedaan zijn in het eerste seizoen van het programma, had ik geen eindeloze reeks mogelijkheden. Ik had wel twee veto's gesteld: ik wilde niets snels of griezeligs doen. Met andere worden: dingen als bungeejumpen of schansspringen waren uitgesloten. Bij dat highlinen dacht ik: het gaat over controle en focus. Dat vond ik interessant, omdat ik het daar zelf doorgaans moeilijk mee heb. Het leek me dus wel een goede oefening. Maar dat was de theorie, want in de praktijk werd het me al snel duidelijk dat ik dit had onderschat."

Voet geblesseerd

Bovendien verliep de voorbereiding gisterochtend allesbehalve vlekkeloos voor Otto-Jan. De presentator kreeg niet alleen af te rekenen met enkele plensbuien, maar bezeerde ook z'n voet. Terwijl hij nog even oefende op een zeer kleine hoogte, verloor Otto-Jan z'n evenwicht en kwam hij ongelukkig op een steen terecht. Resultaat: een pijnlijke snee in z'n voet en een hoop tape. "Ik kan alleen maar hopen dat dit alsnog toffe televisie oplevert", aldus Otto-Jan.

Niet alleen z'n pijnlijke voet was een domper voor de Vlaamse Nederlander. De hoogte bleek een groter probleem te zijn dan de presentator aanvankelijk dacht. "Ik probeerde wel om rustig te blijven, maar het lukte me niet goed. En het werd alleen maar erger toen ik mijn val moest oefenen. Dat is zo tegennatuurlijk. Letterlijk iedere vezel in je lijf schreeuwt dat je jezelf moet blijven vasthouden. Vanmorgen had ik dan ook totaal geen zin om naar hier te rijden. Ik stond op het punt naar de VRT te bellen om te zeggen dat ik dit toch niet wilde doen. Ondertussen ben ik blij dat ik heb doorgezet, maar ik hoop wel dat het de volgende keer beter gaat. Vandaag had ik, naar mijn gevoel, echt een offday. Zonder zwans: ik probeerde vooral om niet te sterven."

Black-out

Ook Saartje mocht aan den lijve ondervinden dat de hoogte een niet te onderschatten factor is. De presentatrice uitte niet alleen heel wat angstkreten tijdens haar oefensessie, ze huilde ook even toen ze weer op de begane grond stond. "Bij mij was het niet alleen de hoogte die me parten speelde, ook de lengte die ik moest wandelen was heel zwaar", zegt ze. "Op een bepaald moment werkte mijn gebrek aan ervaring ook tegen, waarna ik een black-out kreeg. Ik weet echt niet meer wat ik nadien gedaan heb. Ik heb het gevoel dat dit een onmogelijke opdracht is. Het zou net hetzelfde zijn als je mij zou vragen om te vliegen: dat kan niet. Hopelijk denk ik daar over een paar weken anders over."

Gelukkig kunnen beide waaghalzen rekenen op de steun van sportpsychologe Els Snauwaert. Zij behoort tot het team van Saartje, maar voor deze proef verleent ze ook haar steun aan Otto-Jan. "Ik probeer hen beiden gerust te stellen voor, tijdens en na dit mentale proces", zegt Els. "Ik merk dat ze het beiden kunnen gebruiken. Logisch ook, want dit is niet iets wat ze iedere dag doen. Het belangrijkste is dat ze rustig blijven en hun angst onder controle houden."

Saartje en Otto-Jan oefenen nog tot 29 augustus. Daarna blikken ze in Frankrijk hun definitieve duel in. De aflevering komt ten vroegste volgend voorjaar op televisie.